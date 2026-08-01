イングランドのブレントフォードは、フランスのランスからマリ人MFママドゥ・サンガレを獲得したことを正式に発表した。移籍金は4500万ユーロというクラブ記録を更新する金額に達し、ロンドンに拠点を置く同クラブの史上最高額となった。この移籍は、プレミアリーグのクラブが展開する異例の支出ラッシュの一環である。

クラブは公式声明で、24歳の同選手の加入を認めた。その移籍金は、昨夏に4300万ユーロで加入したダンゴ・ワタラが保持していたこれまでのクラブ記録を上回るものとなった。

2002年にバマコで生まれたサンガレは、ランスでの並外れた1シーズンを経て、素晴らしい実績を引っさげての加入となる。彼はチームがフランスリーグで2位に入り、クープ・ド・フランスを制する上で欠かせない存在であり、フランスでの初シーズンとなった33試合で3ゴール・4アシストを記録した。

ランスでの元指揮官であり、現在はクリスタル・パレスを率いるピエール・サージュ監督は、このマリ人選手の能力を称賛し、次のように語った。「ボールを奪い返し、そこからプレーを前進させる彼の効果は、近ごろでは稀なものだ。プレーに対して非常にポジティブな関係を持っており、活気にあふれた選手で、ボールを手にすればすぐにプレーしたがる」

一方、元チームメートのマラン・サールも、この代表選手の成熟ぶりを称え、こう断言した。「最初のトレーニングセッションから、彼について聞いていたポジティブな資質のすべてが確認できた。彼の成熟ぶりは本当に印象的だ。ボールを要求したりパスを出したりすることをためらわず、両方向の球際の競り合いを楽しみ、プレーを組み立てて攻撃を成功裏に締めくくる能力を備えている」

サンガレは若いながらも多彩なプロキャリアを歩んできた。2020年に母国マリからオーストリアのザルツブルクへ移籍し、その後ラピッド・ウィーンが170万ユーロで彼に賭け、さらに昨夏にはランスが1300万ユーロを投じた。そしてわずか1年で3倍以上という莫大な金額の跳ね上がりを実現した。

この移籍は、プレミアリーグにおける前例のない支出ラッシュの一環である。今夏の移籍期間中に8クラブがそれぞれのクラブ記録を更新しており、その筆頭がモーガン・ロジャースに1億3800万ユーロを支払ったチェルシー、エリオット・アンダーソンに1億3500万ユーロを投じたマンチェスター・シティ、そしてサンドロ・トナーリに1億800万ユーロを費やしたトッテナムである。

ブレントフォードはこの移籍を通じて、ジョーダン・ヘンダーソンのチェルシーへの移籍が見込まれた後に生じる中盤の空白を埋めることを狙っている。これは、シーズンを追うごとに激しさを増すリーグでの成長と競争を続けようとする同クラブの野心の一環である。