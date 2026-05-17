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ブレントフォード対クリスタル・パレスの視聴方法：放送局、ライブストリーム、キックオフ時間、両チームの最近の調子

ブレントフォード 対 クリスタル・パレス
ブレントフォード
クリスタル・パレス
プレミアリーグ

ブレントフォード対クリスタル・パレスの視聴方法と最新チームニュースを一覧で紹介します。

Voetbalzoneが、テレビ放送とオンライン配信を含む、この試合のすべてをガイドします。

ブレントフォード対クリスタル・パレス戦の放送・配信情報

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チームニュース＆メンバー

ブレントフォード vs クリスタル・パレス 予想スタメン

4-2-3-1
ブレントフォード crest
ブレントフォード
BRE
フォーメーション
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
3-4-2-1
1クィービーン・ケレハー33マイケル・カヨデ22ネイサン・コリンズ4セップ・ファン・デン・ベルグ23キーン・ルイス＝ポッター19ダンゴ・ワッタラ24ミッケル・ダムスゴール18イェホル・ヤルモリュク8マティアス・イェンセン7ケビン・シャーデ9チアゴ・ロドリゲス1ディーン・ヘンダーソン23ジェイディー・カンヴォ5マクサンス・ラクロワ26クリス・リチャーズ18鎌田大地2ダニエル・ムニョス7イスマイラ・サール10ジェレミ・ピノ20アダム・ウォートン3タイリック・ミッチェル22ヨルゲン・ストランド・ラーセン
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
4-2-3-1
ブレントフォード

先発メンバー

クリスタル・パレス

マネージャー

  • キース・アンドリュース
  • オリヴァー・グラスナー

負傷者および出場停止

ブレントフォードはリコ・ヘンリー、アーロン・ミランボ、ファビオ・カルヴァーリョが負傷で欠場。出場停止はなし。予想スタメン：ケレハー、カヨデ、コリンズ、アジャー、ルイス＝ポッター、ヒッキー、ヤルモリュク、ダムスガード、ジェンセン、チアゴ、シャデ。キックオフが近づき次第、追加情報を報告する。

クリスタル・パレスは多数の負傷者がいる。ボルナ・ソサ、エドン・ゲサンド、チャディ・クポラ、シェイク・ドゥクーレ、エディ・ンケティアが欠場する。 出場停止はなし。予想先発：ヘンダーソン、クラレット、ラクロワ、リチャーズ、レルマ、ムニョス、ジョンソン、ピノ、ヒューズ、ミッチェル、マテタ。

最近の調子

ブレントフォードは直近のプレミアリーグ5試合で2勝1分2敗。 直近はホームでマンチェスター・シティに0-3で敗れたが、その前はウェストハムを3-0で下した。マンチェスター・ユナイテッドには1-2で敗れ、フルハムとエバートンとは引き分けた（エバートン戦は2-2のドロー）。

クリスタル・パレスは直近5試合で2勝2分2敗と波がある。直近はマンチェスター・シティに0-3で敗れ、エバートンと2-2で引き分けた。 カンファレンスリーグではシャフタール・ドネツクに2勝（うち1勝はアウェーでの3-1）。ホームでボーンマスに0-3で敗れた試合が最も低調だった。

対戦成績

直近の対戦は2025年11月1日で、クリスタル・パレスがホームで2-0と勝利した。その前は2025年1月、ブレントフォードがセルハースト・パークで1-2で勝っている。プレミアリーグでの直近5試合は2勝1分2敗と互角だ。 唯一の引き分けは2023年8月のGtechコミュニティ・スタジアムでの1-1です。

順位

プレミアリーグではブレントフォードが8位、クリスタル・パレスが15位。ホームで勝てばブレントフォードは上位半分の座を確かなものにし、パレスは下位との差を広げたい。

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