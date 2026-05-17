プレミアリーグ - プレミアリーグ Gtech Community Stadium

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ブレントフォード対クリスタル・パレス戦の放送・配信情報

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チームニュース＆メンバー

ブレントフォードはリコ・ヘンリー、アーロン・ミランボ、ファビオ・カルヴァーリョが負傷で欠場。出場停止はなし。予想スタメン：ケレハー、カヨデ、コリンズ、アジャー、ルイス＝ポッター、ヒッキー、ヤルモリュク、ダムスガード、ジェンセン、チアゴ、シャデ。キックオフが近づき次第、追加情報を報告する。

クリスタル・パレスは多数の負傷者がいる。ボルナ・ソサ、エドン・ゲサンド、チャディ・クポラ、シェイク・ドゥクーレ、エディ・ンケティアが欠場する。 出場停止はなし。予想先発：ヘンダーソン、クラレット、ラクロワ、リチャーズ、レルマ、ムニョス、ジョンソン、ピノ、ヒューズ、ミッチェル、マテタ。

最近の調子

ブレントフォードは直近のプレミアリーグ5試合で2勝1分2敗。 直近はホームでマンチェスター・シティに0-3で敗れたが、その前はウェストハムを3-0で下した。マンチェスター・ユナイテッドには1-2で敗れ、フルハムとエバートンとは引き分けた（エバートン戦は2-2のドロー）。

クリスタル・パレスは直近5試合で2勝2分2敗と波がある。直近はマンチェスター・シティに0-3で敗れ、エバートンと2-2で引き分けた。 カンファレンスリーグではシャフタール・ドネツクに2勝（うち1勝はアウェーでの3-1）。ホームでボーンマスに0-3で敗れた試合が最も低調だった。

対戦成績

直近の対戦は2025年11月1日で、クリスタル・パレスがホームで2-0と勝利した。その前は2025年1月、ブレントフォードがセルハースト・パークで1-2で勝っている。プレミアリーグでの直近5試合は2勝1分2敗と互角だ。 唯一の引き分けは2023年8月のGtechコミュニティ・スタジアムでの1-1です。

順位

プレミアリーグではブレントフォードが8位、クリスタル・パレスが15位。ホームで勝てばブレントフォードは上位半分の座を確かなものにし、パレスは下位との差を広げたい。