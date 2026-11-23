共有 GOALをGoogleでフォロー

キーン・ルイス＝ポッターが前半のわずか2分間で2得点を挙げ、ブレントフォードは月曜夜、Gtechコミュニティ・スタジアムで10人のエヴァートンに4-0で大勝した。エヴァートンの主将ジェームズ・タルコウスキはVARの確認後に退場となり、マージーサイド・ダービーを欠場する。ジャック・グリーリッシュは規律違反でメンバーから外されて以来、初めて試合のメンバーに復帰した。

広告

ルイス＝ポッターが2分間で2得点

キーン・ルイス＝ポッターのシュートが相手に当たって入った2得点により、デイヴィッド・モイーズ監督がエヴァートンで歴代最多となる593試合目を迎えた夜は台無しになった。23分、ジェイドン・アンソニーのパスでスペースに抜け出したルイス＝ポッターのシュートは、ジャラッド・ブランスウェイトに当たって浮き上がり、ジョーダン・ピックフォードの頭上を越えた。

その2分後、エヴァートンがFKをクリアしきれず、ルイス＝ポッターが再び得点。シュートはティエルノ・バリーに当たってゴールに入った。67分にはブレントフォードの主将ヴィタリー・ヤネルトが少なくとも25ヤード（約23メートル）の距離から強烈なシュートをゴール上隅に決め、アディショナルタイムには負傷から復帰した途中出場のファビオ・カルヴァーリョが4点目を押し込んだ。

VAR確認後にタルコウスキが退場

40分、エヴァートンの状況はさらに悪化した。クレイグ・ポーソン主審は当初、イェホル・ヤルモリュクに対して足を高く上げたままプレーを続けたタルコウスキに警告を出したが、VARでの確認後、判定をレッドカードに変更した。

ポーソン主審は観客に向け、エヴァートンの背番号6について「相手選手の安全を脅かすタックルで、スパイクの裏がすねに接触した」と判定を説明した。出場停止によりタルコウスキはリヴァプールとのマージーサイド・ダービーを欠場する。エヴァートンは配置の変更を余儀なくされ、ジェイク・オブライエンがセンターバックに移り、メルリン・ロールが右サイドバックに下がった。

広告 広告

グリーリッシュがエヴァートンのメンバーに復帰

グリーリッシュは、ニューカッスルとのカラバオカップの試合前に練習を欠席してメンバーから外されて以来、初めてベンチ入りした。マンチェスター・シティから期限付き移籍中のウィンガーはハーフタイムに投入され、10月17日にホームでチェルシーに0-2で敗れて以来、初めて出場。アウェーのエヴァートンに勢いをもたらした。

Related Topics

グリーリッシュは代表ウィーク中、非公開で行われたダービーとの親善試合で実戦復帰し、その後、 インスタグラムでサポーターに謝罪した 。「ここ数週間、チームの力になれなかったことを、ファンとクラブの皆さんに謝りたい」と投稿した。

エヴァートンはダービーに目を向ける

この敗戦でエヴァートンはリーグ戦直近4試合で3勝という好調な流れが止まり、順位も9位に後退。6位ブレントフォードとの差は1ポイントとなった。熱心なエヴァートンサポーターであるアンディ・バーナム首相もスタンドから試合を見守ったが、モイーズ監督は主将を欠いた状態でマージーサイド・ダービーに備えなければならない。

広告

キース・アンドリュース監督率いるブレントフォードは次にオールド・トラッフォードを訪れ、その後は4日間でアーセナルとマンチェスター・シティをホームに迎える。