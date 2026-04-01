ブレスティアーニ、フィネシウス事件について：「何も言っていないのに、証拠もなく罰せられた」

ベンフィカの選手、ジャンルカ・ブレスティアーニ（20歳）は、ポルトガルで行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の試合中、レアル・マドリードの選手、ヴィニシウス・ジュニオールに対して人種差別的な侮辱を行ったという疑惑を否定した。

欧州サッカー連盟（UEFA）は、同選手がサンティアゴ・ベルナベウで行われるレアル・マドリードとの第2戦に出場できないことを発表した。

この決定は、ヴィニシウスが「プリスティアーニに『猿』と呼ばれた」と主張し、ピッチ内外で大きな騒動が巻き起こったことを受け、現在進行中の調査の中で下されたものである。

プリスティアーニはテレビ局「Telefe」のインタビューに応じ、この件について次のように語った。「本当に辛かったのは、自分が決してやっていないことに対して扱われたことだ。それが何よりも辛かった。だが幸いなことに、私はとても落ち着いている。私を知っている人なら誰でも、私がどんな人間か分かっているからだ。それだけで十分だ」。

さらに彼はこう続けた。「この旅路を通じて私を信じ、支えてくれたクラブ（ベンフィカ）には心から感謝している。クラブやチームメイトたちは内部でそのサポートを示してくれた。それは、単にインスタグラムにストーリーを投稿することよりも、私にとってははるかに大きな意味を持つ」。

そして、非常に感動的な言葉で締めくくった。「それは私にとって非常に辛いことでした。何も言っていないのに、証拠もなく罰せられたのです。しかし、もう終わったことです。最後の最後まで私を起用してくれるのを待ってくれたベンフィカのスタッフには、心から感謝しています（第2戦での出場について）。」

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