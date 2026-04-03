マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ブルーノ・フェルナンデスは、同胞でありアル・ナセル所属のスター選手、クリスティアーノ・ロナウドと懐かしい思い出を語り合えたことに大きな喜びを語った。

これは、ブルーノがプレミアリーグの月間最優秀選手賞を6度目となる受賞を果たし、ロナウドの記録に並んだことを記念しての出来事だった。

31歳のこのミッドフィールダーは、3月の月間最優秀選手賞を受賞し、クリスティアーノの記録に並んだ。3月は2得点を挙げ、4アシストを記録し、「レッドデビルズ」の順位表3位を確固たるものにするのに貢献した。

ロナウドは、前年の夏にユヴェントスから復帰して始まったクラブでの2度目の在籍期間中、2022年4月にプレミアリーグの月間最優秀選手賞を6度目となる受賞を果たしていた。

マンチェスター・ユナイテッドの公式サイトでのインタビューで、フェルナンデスは自身のロールモデルについて問われ、「クリスティアーノが私にとって最も答えやすい選択肢です」と答えた。

ブルーノ・フェルナンデスはさらにこう付け加えた。「彼はポルトガル人だし、2000年以降に生まれた世代――私は1994年生まれだが――は、その年齢から彼を尊敬し、追いかけてきたんだ。」

ユナイテッドのキャプテンは話を続けた。「彼はこのクラブでバロンドールを受賞した。それは非常に特別なことだ。ここにいるすべてのファンは、彼がニューカッスル戦で復帰したあの日を決して忘れないだろう」。

フェルナンデスはその瞬間についてこう語った。「忘れられない一日だった。彼は復帰して2ゴールを決め、まるで一度も去ったことがないかのように見えた。あの日のスタジアムの雰囲気は狂乱のようだった。おそらく、私が経験した中で最高の雰囲気だっただろう」。

そしてこう締めくくった。「クリスティアーノが復帰したという事実そのもの、ピッチに現れた時の雰囲気、そして彼の紹介の仕方……そのすべてが、今でも私の体に鳥肌を立たせるほどだ」。

なお、ロナウドは2021年9月11日、マンチェスター・ユナイテッドでの2度目の在籍期間における初出場を果たし、プレミアリーグのニューカッスル戦で4-1の勝利を収めた試合で、チーム初となる2ゴールを挙げた。



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