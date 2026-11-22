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マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンを務めるブルーノ・フェルナンデスは、日曜日の夜にアンフィールドで行われたリヴァプール戦で0-4と敗れたものの、チームの選手たちが見せた奮闘を誇りに思うと強調した。また、特に序盤に数的不利に陥ったことを踏まえ、結果は選手たちが示したものの全体像を反映していないと指摘している。

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フェルナンデスは番組『マッチ・オブ・ザ・デイ』に対し、伝統のライバルに敗れるのは常に辛いものだと語った。そのうえで、試合序盤のレニー・ヨロの退場によって試合展開が大きく変わり、リヴァプールを相手にマンチェスター・ユナイテッドの戦いがより困難になったと説明している。

さらに、BBCによると、フェルナンデスは次のように続けた。「難しい試合だった。ライバルに負けるのはいつだって最悪なことだ。15分が経過したところで試合の流れが完全に変わってしまい、それが僕たちにとって状況を非常に難しくした」

マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、厳しい状況にもかかわらず選手たちは持てる力を出し尽くそうとしたと説明 。10人での戦いを強いられながらも、選手たちはチャンスを作り、試合の流れを取り戻そうとしたとして、結果はチームのパフォーマンスに表れたポジティブな面を反映していないと強調した。

「全員がベストを尽くした。結果はそれを反映しないし、むしろチームが見せた多くのポジティブな部分を覆い隠してしまうだろう。1人少ない状況でも、試合の流れを変えようと多くのチャンスを作ったんだ」

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フェルナンデスは、チームメイトたちが試合を通じて大きな運動量を見せ、困難な状況の中でも走り続け、戦い続けたと指摘した。一方で、前半を2点ビハインドで折り返した後、後半にさらに2失点を喫したことを悔やんだ。

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「全員が懸命に戦い、たくさん走った。でも残念ながら、後半にさらに2点を失うのを防げなかった。今はこの敗戦を乗り越えて、次のチャンピオンズリーグの試合に集中し、そこでできる限り最高の結果を出せるよう努めなければならない」

マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、2点を追う展開になっても諦めないことの重要性についても言及。リヴァプールが数的優位に立つなかでも、守備に引きこもるだけでなく、自分たちのスタイルを貫こうとしたチームメイトの勇気を称えた。

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「チームは懸命に戦ったし、僕たちはとても勇敢だった。ボールを失った場面もあったけど、それでもプレーしようとしていた。試合の中で何かを起こそうとしていたし、恐れてはいなかった」

フェルナンデスは、プレーを続けて前へ出ようとするマンチェスター・ユナイテッドの姿勢が、時にボールロストを招き、リヴァプールに追加のチャンスを与えてしまったことを認めた。それでも、諦めて守備だけに頼るよりも、チームが自分たちの考えを貫く姿を見たいと強調している。

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「もしかすると必要以上にプレーしようとして、結果的に失点してしまった場面もあったかもしれない。それでも僕は、ただ守ってできることすべてを恐れるよりも、チームが自信を持ち、自分たちがやりたいプレーを繰り返す姿を見るほうがいい」

マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、結果を出すことが依然としてチームの最大の目標であると強調しつつも、今後に向けて土台にできるポジティブな面がパフォーマンスに数多く表れていたとの見方を示した。特に、困難な状況でも失われなかった闘志と競争心を挙げている。

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フェルナンデスは最後に、リヴァプール相手の大敗にもかかわらず、ロッカールームのチームメイトたちを誇りに思うと強調し、こう締めくくった。「僕たちは結果を求めている。でも今日はそれができなかった。見直せることはたくさんあるし、チームには大きな闘志があった。結果はそれを反映しないだろうけど、ロッカールームにいる一人ひとりをとても誇りに思う」

マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグで勝ち点8の19位(最下位から2番目)に沈んでおり、開幕以来わずか1勝しか挙げられていない。