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マンチェスター・ユナイテッド主将ブルーノ・フェルナンデスが今週、ジョゼ・アルヴァラーデ・スタジアムに戻る。2020年の移籍後、スポルティングCPと対戦するのは初めて。不振に苦しむチームを率い、欧州の舞台で好調な古巣との難しい一戦に臨む。

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思い出の地リスボンへ

今回のチャンピオンズリーグの一戦は、フェルナンデスにとって大きな節目となる。リスボンでの活躍を通じて欧州屈指の選手となったポルトガル代表MFは、スポルティングCPで137試合に出場し64得点を記録。今もクラブのファンに愛されている。約5年前にオールド・トラッフォードへ移籍して以来、公式戦で古巣と対戦するのは初めてだ。

重要な一戦ではあるものの、互いを尊重する雰囲気が予想される。フェルナンデスは、プレミアリーグへの飛躍の足掛かりとなったクラブへの深い思いを隠してこなかった。主将はクラブ公式サイトで「スポルティングで経験したすべてのことに、大きな喜びと感謝を感じている。とても愛着があり、強い情熱を抱いているクラブだ。これからもずっと心の中にあり続ける」と語った。

不振のユナイテッド、好調のホームチームと対戦

ユナイテッドには難しい戦いが待っている。スポルティングCPは今季の欧州での戦いを好調にスタートさせ、チャンピオンズリーグの開幕から4試合で3勝を挙げた。今季のユナイテッドには欠けている安定感と戦術面での規律を示している。フェルナンデスにとっては、今秋にポルトと3-3で引き分けた波乱の一戦に続き、ユナイテッド加入後2度目のポルトガル勢との公式戦となる。

ポチェッティーノ監督の下でのユナイテッドの戦い方には、特に 最近のリヴァプール戦で崩れた後 、厳しい目が向けられている。結果は振るわないものの、フェルナンデスは選手たちの取り組みと指揮官の方針を 公に支持している 。「結果には表れず、チームがやった多くの良いことが見えなくなってしまう」と話した。

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ポチェッティーノ監督、批判への反撃を選手に期待

ポチェッティーノ監督はスポルティングCPとの重要な一戦を前に、選手たちを鼓舞した。最近の敗戦を言い訳ではなく、再出発のきっかけにすると強調している。この1週間、厳しい目にさらされてきたが、外部の声には動じず、チームは状況にうまく対処したと語った。

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「難しい1週間ではなかった。状況にはとてもうまく対処できたと思うし、言い訳にはしない。言い訳を持ち出すつもりはない。我々は改善しなければならない。全員で改善し、成功するためにここにいる。昨日、ある人に『約1600キロの旅も一歩から始まる』と言われた。その一歩は前進ではないかもしれないが、あの敗戦を受けて現状を見つめ直す必要があると思う。ここが出発点だ。進み続けなければならない」と述べた。

中盤の欠場者でフェルナンデスに重圧

さらにユナイテッドは、ジョゼ・アルヴァラーデ・スタジアムへの遠征で複数の主力を欠く。スポルティングCPとの再会を楽しみにしていたMFマヌエル・ウガルテは、膝の手術からの回復が続いており、欠場が決まった。球際に強いウルグアイ代表MFの不在は中盤に大きな穴を残す。かつてのチームメートを相手に試合のテンポを握る役割を担うフェルナンデスには、さらに重圧がかかる。

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ただ、フェルナンデスはポルトガルでプレーする重圧への対処法を知っている。スポルティングCP時代には、ユース年代に所属したボアヴィスタとの5試合で3得点を挙げ、決定力を示した。