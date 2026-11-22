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ポルトガル人MFの発言は明確なサインだ。セリエA復帰は現実的な選択肢で、ミランとユベントスが動向を注視している。

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ミランとユベントスは今、実現を本気で信じている。ブルーノ・フェルナンデスが現状を明かし、マンチェスター・ユナイテッドとの契約延長交渉について説明した。 「僕の契約に関する交渉は止まっている。今は交渉していない」と、ポルトガル人MFはスカイ・スポーツ・イングランドに語った。かつてノヴァーラとウディネーゼに所属した同選手の契約は2027年6月30日に満了し、クラブにはさらに1シーズン延長できるオプションがある。

発言：これについてフェルナンデスは、次のように説明した。「クラブから契約延長を提示されたが、僕は待つことにして、すべてを保留にした。今はピッチ上のことを考えている」。さらに、こう続けた。「退団したければ、昨夏にも、2年前にも、3年前にもできた。重要なオファーがあり、移籍すればもっとずっと多く稼ぐことができた。残ることを選んだのは、いつも僕自身だ」

最後に、この選択によってクラブに問題を起こすつもりはないと語った。「ユナイテッドがもう僕を必要としないなら、契約満了を待たずにすぐ退団する。決して問題は起こさない」

ミランとユベントスは実現を信じる：ポルトガル人MFはミランとユベントスへの移籍が取り沙汰されており、両クラブは今や本腰を入れている。契約は2027年6月に満了し、イングランドのクラブには1年間の延長オプションがある。また、契約解除条項は6000万ユーロに設定されている。