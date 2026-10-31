ブルーノ・フェルナンデス、マンチェスター・ユナイテッドの敗戦後に涙

マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンを務めるポルトガル人のブルーノ・フェルナンデスが、土曜に行われたプレミアリーグ第9節でチェルシーにスコアレスのまま2失点で敗れた一戦の後、「スタンフォード・ブリッジ」で涙を流すほど落胆した姿を見せた。チームはすべての大会を通じて9試合連続で勝利から見放されるという低迷が続いている。

フェルナンデスは試合終了のホイッスルの後、アウェイ席に陣取ったマンチェスター・ユナイテッドのサポーターへあいさつに向かう際に感情を抑えきれなかった。新たな敗戦が危機を一層深め、指揮官マイケル・キャリックの将来にも疑問符を残す結果となった。

ピッチ上では、チェルシーが前半を無得点で終えたのち、50分にモーガン・ロジャースがマンチェスター・ユナイテッドの守備を突破して先制点を挙げた。続いて64分には、リサンドロ・マルティネスのファウルによって得たPKをコール・パーマーが決め、2点目を追加した。

この敗戦は、マンチェスター・ユナイテッドがボーンマスに0対3で敗れてからわずか6日後に訪れたものだ。チームは後退を続けており、プレミアリーグの最初の9試合でわずか7ポイントしか積み上げられていない。

フェルナンデスは、チャンピオンズリーグでコモに4対1で大敗した後に指揮官の戦術的な選択を批判し、ボーンマス戦ではベンチに座っていた。その後、チェルシー戦では先発に復帰し、フル出場を果たした。

試合後、キャリックは危機の原因についての言及を控えようとし、次のように語った。「今日の状況を説明するために長々と演説をするつもりはない。それで何かが変わるわけではないからだ。前に進んで、サッカーの試合に勝たなければならない。話はそれほど単純なことだ」

さらに彼は、前半には1点か2点、あるいは3点を決めることもできたが、ハーフタイム後に集中力を欠き、それがチェルシーに試合の主導権を握らせることにつながったと付け加え、試合中の難しい状況への対処法を学ぶ必要があると指摘した。

自身の将来については、現在は火曜に行われるチャンピオンズリーグのローマ戦に向けて選手を準備させることに集中していると述べるにとどめ、勝利に立ち返る必要があることを強調した。

ローマ戦の後、マンチェスター・ユナイテッドは次の日曜にホームでアストン・ヴィラと対戦する。キャリックは前向きな要素に目を向けようとし、前半のチームのパフォーマンスの質に言及したうえで、選手たちに自分たちが見せたものを積み上げていくよう求めた。