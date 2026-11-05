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マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスは、今季の悲惨なスタートに、ロッカールームの外からのプレッシャーが大きく影響しているとの見方を示した。欧州で士気を高める勝利を挙げたものの、ポルトガル人MFは、オールド・トラッフォードを取り巻く環境によって選手たちがピッチ上で難しい状況に置かれていると認めた。

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オールド・トラフォードに重くのしかかる外部からの圧力

マンチェスター・ユナイテッドは火曜日、チャンピオンズリーグでローマに劇的な3-2の勝利を収め、ようやく公式戦9試合に及んだ未勝利を止めた。だが、この結果で国内での危機が覆い隠されるわけではない。マイケル・キャリック監督率いるチームはプレミアリーグで17位に低迷している。フェルナンデスは欧州での勝利後、クラブの現状がトップチームの選手たちに与えている精神的な負担を強調した。

『マンチェスター・イブニング・ニュース』が伝えたところによると、フェルナンデスは試合後、『TNTスポーツ・ブラジル』との率直なやり取りの中で、『マンチェスター・イブニング・ニュース』が引用した発言として、次のように説明した。「自信の問題だ。このクラブでは、結果が出ないと難しくなる。ロッカールームの外、選手やスタッフの外にある多くの要因が、クラブのパフォーマンスや、僕たちがピッチでできることを難しくしている。多くの選手が影響を受ける。うまく対処できる選手もいれば、そうでない選手もいる。僕たちは自分たちに高い期待をかけている。うまくいかないと、このクラブのために本当にできると信じていることを実現できない悔しさに、精神的に打ちのめされてしまうんだ」

長く続く失望の連鎖

フェルナンデスは、こうした苦境が最近始まったものではなく、イングランドで最多の優勝回数を誇るクラブを数シーズンにわたって苦しめてきた大きな流れの一部だと指摘した。現在オールド・トラフォードのホーム側ロッカールームには質の高い選手たちがいる。それでも、タイトルを獲得できず、安定した戦いを続けられないことで、失敗がクラブ全体に根付いているかのような空気が生まれている。

「こういう状況では、問題は一つだけじゃない。複数ある。改善すべきこと、違うやり方で取り組むべきことがたくさんある。残念ながら、僕たちにとってはそれが長い間続いていて、物事をさらに難しくしている。このクラブには、勝てないことを好む人などいないと分かっている。このクラブと契約し、このクラブを代表するのは、より大きなものを求めているからだ。残念ながら、ここ数年はそうなっていない」と語った。

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マイケル・キャリックとの不和説を否定

フェルナンデスはチーム全体の調子だけでなく、自身とキャリック監督の間に亀裂があるとのうわさにも言及した。チームの戦術的な布陣を公に批判した後、最近のチェルシー戦ではベンチスタートとなった。しかし、この措置があっても、両者の関係はプロフェッショナルなものであり、互いへの敬意に基づいていると主張した。

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「クラブにはあの勝利が必要だったし、選手たちにもローマ戦での勝利が必要だった。選手たち全員に必要なものだったんだ。僕たちは一緒にこの状況から抜け出そうと、本当に懸命に取り組んできた。厳しかったし、メディアでは多くの憶測が飛び交っている。僕と監督の間で起きたとされることについても、話し合ってわだかまりを解いたというような、多くのうそがある。そんなことは何も起きていない」とポルトガル人選手は述べた。

再びプレミアリーグに集中

フェルナンデスはキャリック監督の決定も擁護し、ベンチに回ったのは自身のパフォーマンス低下を受けた正当な結果だと認めた。クラブ首脳陣を巡る騒ぎや、ここ数週間に練習場内で緊張が生じているとの報道にかかわらず、チームの取り組みに尽力する姿勢を改めて示した。

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「監督が僕をチェルシー戦でベンチに置く決断をしたのは、僕のパフォーマンスが良くなかったからだ。それは公正な判断だ。僕の発言に対する罰だとみんなが感じたし、もしそうだったとしても、それは正しい。決断するのは監督だ。僕はそれを受け入れ、それに従って前に進まなければならない。監督やスタッフ、このクラブのすべての選手に対する僕の信頼は変わらないし、これからのどの試合にも何が何でも勝つという目標も変わらない」とフェルナンデスは語った。ユナイテッドは降格圏から遠ざかるため、次にアストン・ヴィラとの重要な一戦に臨む。