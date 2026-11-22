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マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスは、クラブから正式に新契約を提示されたものの、交渉をすべて保留にしたと明かした。ポルトガル人司令塔は、チームがピッチ上での不振から立ち直ることを優先し、自身の去就は後回しにすべきだと強調している。

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契約交渉は保留に

32歳のMFが現在結んでいる契約は 2026-27シーズン終了まで だが、ユナイテッドにはさらに12カ月延長できるオプションがある。交渉が行き詰まっているとの報道がある一方、フェルナンデスは、大幅な昇給や過度に長い契約期間を求めてクラブに圧力をかけているわけではないと明言した。クラブは新たな契約案を提示して残留を望む姿勢を示したものの、オールド・トラッフォードでの現在のチーム状況を考えれば、今は交渉の席に着くべき時ではないという。

フェルナンデスは『スカイ・スポーツ』のインタビューで説明した。「いや、交渉は進んでいない。でも、僕がもっとお金を求めているとか、もっと長い契約を求めているとか言う人たちを見た。お金が欲しいなら、僕はここにいない。マンチェスター・ユナイテッドにいるよりも、ずっと多くのお金を得られる行き先があったからね」

主将はまた、クラブの負担になったり、契約満了まで給与を受け取るためだけに残ったりするつもりはないと断言した。「クラブから『ブルーノ、別れる時だ』と言われたら、真っ先に出ていくよ。そう、クラブは僕に新契約を提示してくれた。それはクラブが僕に残ってほしいと思っている証しだと思う。ただ、僕はそれをいったん脇に置いた。今は僕にとってもクラブにとっても、交渉について話すべき時ではないと思うからだ。今一番大事なのは、クラブが再び試合に勝てるようになることだ」

主要タイトルへの野心

近年のクラブは安定感を欠き、優勝争いを続けるのに苦しんでいるが、元スポルティングCPのフェルナンデスは目標を下げるつもりはない。サッカー界の最高峰のタイトルを見据え続けており、困難な時期にもファンは並外れた忠誠心を示してくれたと考えている。ユナイテッドほどのクラブにとって、単に4位以内に入り、チャンピオンズリーグ出場権を得ることを最大の成功として喜ぶべきだという考えも退けた。

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主将は「僕の目標は常に、自分が所属するクラブでプレミアリーグとチャンピオンズリーグを制することだ。それを隠すつもりはないし、今の僕らは4位以内を目指すべきだ、などと言うつもりもない」と強調した。

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マイケル・キャリックとの不和説を否定

フェルナンデスは、コモに大敗した後にベンチスタートとなったことを受けて浮上した、 マイケル・キャリックとの不和説 にも言及した。主将がコーチングスタッフを声高に批判したため先発から外されたとの憶測が広がったが、フェルナンデスは監督から直接事情を説明されたと主張。本人によれば、その判断は純粋に戦術的なもので、結果が出ない時期にチーム全体のパフォーマンスを改善する方法を見つけるためだった。

フェルナンデスはこう語った。「監督はあの試合の後か、ボーンマス戦の前に僕のところに来て、『いいか、明日は君を先発させない』といった話をした。コモでの発言とは何の関係もない。人々がそれと結びつけるのは分かっている。『何かを変える必要がある。私は変更を加える必要がある。パフォーマンスは良くなかった。だから、あの発言とは関係ないと知ってほしい』と言われたんだ」

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マウリシオ・ポチェッティーノの下で迎える新時代

ユナイテッドがマウリシオ・ポチェッティーノの下で新たな章を迎える中、フェルナンデスはアルゼンチン人指揮官から受けた当初の印象に勇気づけられている。MFは、厳格でありながらチームに前向きな影響をもたらす監督だと評し、すでに求める基準を明確に示しているという。また、2019年にはポチェッティーノ率いるトッテナムへの加入寸前だったことも明かした。ハリー・ケインやソン・フンミンらとプレーできる可能性に引かれていたが、最終的にはオールド・トラッフォードにやって来た。

フェルナンデスは最後にこう語った。「彼はチームにとても良いエネルギーをもたらそうとする人だ。とても前向きで、意志が強く、厳格でもある。チームや選手一人ひとりに求めることを僕らが果たさないのは許さないと、すぐにはっきり伝えた」