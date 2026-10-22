ブルーノ・フェルナンデス、マイケル・キャリック監督を容赦なく切り捨てる「胸くそ悪い！」

ブルーノ・フェルナンデスとユーリ・ティーレマンスが、水曜夜のマンチェスター・ユナイテッドの衝撃的な敗戦後、辛辣なインタビューに応じた。フェルナンデスはすぐさまジェイミー・キャラガーから厳しく批判された。

マンチェスター・ユナイテッドは水曜夜のチャンピオンズリーグで散々な出来に終わった。コモ1907とのアウェー戦で1-4の大敗を喫した。

試合後、ティーレマンスは新天地でのシーズン序盤について厳しい見方を示した。「すべてだよ……。あらゆることが重なっている。戦術面、技術面、努力の面。僕たちはすべてにおいて改善しなければならない」

フェルナンデスはTNT Sportsでより詳しく分析し、マイケル・キャリック監督を公然と批判した。「コーチングスタッフはマンツーマンでプレスをかけず、待ち構えてボールを奪う機会をうかがうことに決めた。でも問題は、そうやってスペースを与えると、ああいうチームに自信を与えてしまうことだ」とフェルナンデスは語り始めた。

「それを見極めるのは監督とコーチングスタッフであって、僕ではない。プレッシャーを受けているときこそ、もっと勇敢になり、リスクを冒して高い位置からプレスをかけ、相手を苦しめなければならないこともある。コモ戦で見たように、相手のセンターバックは僕をマークするために、僕たちの陣地にまで来た。僕たちもチームとしてそうしなければならないけれど、できなかった」と、クラブのキャプテンは締めくくった。

ジェイミー・キャラガーはCBS Sportsで、フェルナンデスのインタビューを批判した。「これは不快だ。彼は昨シーズン、マイケル・キャリックのおかげで年間最優秀選手になった」

「ブルーノは素晴らしいサッカー選手だ。でも、彼の姿勢や、こういうことへの対処の仕方はまったく正しくない。彼がこんな反応をしているのは、交代させられたからにすぎない。監督に恥をかかされたと感じているんだ」と、元イングランド代表は語った。