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マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスが、マイケル・キャリック指揮下で苦境にあるクラブの現状を、もはや気にかけていない可能性を示唆し、物議を醸している。フェルナンデスはユナイテッドがボーンマスに屈辱的な敗戦を喫した試合で先発メンバーから外れて注目を集め、SNS上で意味深な反応を示した。

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ボーンマス戦の完敗でフェルナンデスはベンチ入り

マンチェスター・ユナイテッドがホームでボーンマスに0-3の惨敗を喫した一戦で、フェルナンデスは意外にも先発メンバーから外れた。主将が先発を外れたのは、コモに敗れたチャンピオンズリーグの試合中に、チームの戦術を公然と批判したことを受けてのものだった

前半を終えて0-2とリードを許していたにもかかわらず、キャリック監督は試合を立て直すためにポルトガル人プレーメーカーを投入することはなかった。代わりに、マテウス・クーニャ、リサンドロ・マルティネス、ジョシュア・ザークツィー、シェイ・レイシーを後半から交代出場させた。

フェルナンデスは後半、タッチライン際で何度かウォーミングアップをしたものの、最後まで出番はなかった。その後、ボーンマスが3点目を奪ってユナイテッドに追い打ちをかけ、敵地での歴史的な勝利を収めた。

インスタグラムで意味深な反応

Getty Images

痛手となる敗戦後、フェルナンデスのSNS上での行動が注目を集めた。MFは「忠誠心のある人を、もうどうでもいいと思うところまで追い詰めてはいけない」というキャプションが付いたインスタグラムのリール動画に「いいね」を付けた。

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そのアニメーション動画には意味深な内容が込められていた。巨大な岩の姿をした人物が、大きな岩塊から小さな町を守る様子が描かれている。守ろうとしている町から攻撃を受けると、その人物は岩塊を手放し、町は押しつぶされて海へと流される。

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この「いいね」からは、苦境にあるユナイテッドを支えようと努力し続けてきたにもかかわらず、不当な反発を受けているとフェルナンデスが感じ、ついにその重荷から離れようとしていることが強くうかがえる。

キャリック監督、起用を見送ったのは「サッカー上の判断」と説明

キャリック監督は、主将を先発から外したのは純粋に戦術的な判断だと強調し、舞台裏により深刻な対立があるとの見方を否定した。

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ユナイテッドの指揮官はメンバー選考について、こう説明した。「彼はコンディションに問題なく、出場できる状態だったが、今日はこのメンバーを選ぶことにした。残念ながら、誰にとっても望ましい結果は得られなかった。もっと前に出て、チャンスをつくりたかった。できたはずのことはいくつかあったが、実際には十分ではなかった。それは明らかだ」

ユナイテッドがプレミアリーグ17位に低迷する中、事態はさらに悪化しかねない。試合終了時、オールド・トラッフォードのサポーターはキャリック監督の名前を連呼した一方、トンネルへと重い足取りで引き揚げる選手たちには激しいブーイングを浴びせた。

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スタンフォード・ブリッジでの大一番が迫る

Getty Images

ユナイテッドは、プレミアリーグでの難しいチェルシー遠征に向け、早急に態勢を立て直さなければならない。すでにカラバオカップから敗退しているユナイテッドには、深刻化する危機に対処するため、珍しくミッドウィークに試合のない期間がある。

スタンフォード・ブリッジでもキャリック監督が指揮を執っているかは不透明だ。国内でのシーズンが危機に瀕する中、ユナイテッドの幹部は解任を検討していると伝えられ、後任候補を巡る内部協議もすでに始まっている。