ポルトガル人のブルーノ・フェルナンデスは、「誠実な人がどうでもいいと思うところまで、決して追い込んではいけない」と書かれたインスタグラムの投稿に「いいね」を押した。地元紙 マンチェスター・イブニング・ニュースはその「いいね」のスクリーンショットを掲載し、批判的に論評した。「ブルーノ・フェルナンデスはどうしてしまったのか。本来なら、こういうことには関わらないはずなのに、今では機嫌の悪い10代の若者のように、くだらないリールに『いいね』を押している」と記者は書いた。

記者はさらに、「下降の一途をたどるクラブのためにキャリアの最盛期を犠牲にしてきたのだから、彼が不満を抱くのは十分理解できる。だが、まずマイケル・キャリックを見捨て、今度はSNSでガルナチョのようなことをしている」と続けた。

ガルナチョはユナイテッド在籍中、自身の置かれた状況への不満を明確にした複数の投稿で波紋を広げていた。ブルーノ・フェルナンデスは先週、コモでのチャンピオンズリーグで1-4の敗戦を喫した後、プレスをかけなかったとしてキャリック監督に敗戦の責任を求めていた。

ブルーノ・フェルナンデスとマイケル・キャリック監督はなぜ衝突したのか？

これを受け、キャリック監督は日曜日のボーンマスとのリーグ戦ホームゲームで主将を起用せず、ベンチに座らせたままにした。攻撃的MFを欠いたユナイテッドは0-3で再び敗れ、監督の立場は大きく揺らいでいる。イングランドのメディアでは、キャリック監督が今週中にも解任されるとみられている。監督が去れば、ブルーノ・フェルナンデスのチーム復帰への道が再び開かれることになる。

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32歳のブルーノ・フェルナンデスは2020年からレッドデビルズでプレーしている。ユナイテッドはかつて、スポルティング・リスボンに移籍金6500万ユーロを支払って獲得した。オールド・トラッフォードでの契約は今季終了まで残っている。