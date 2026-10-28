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注目を集める住宅侵入事件が相次ぐ中、ノッティンガム・フォレストの司令塔モーガン・ギブス＝ホワイトが、家族の住む自宅に窃盗犯が押し入った新たなトップリーグの選手となった。イングランド代表選手の婚約者、ブリトニー・デ・ヴィリアーズが火曜日、SNSでこのショッキングな出来事を明かし、フォロワーに向けて注意を呼びかけた。

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最近、家族が留守にしていた自宅が被害に

TikTokで60万人以上のフォロワーを持つ南アフリカ出身のモデル兼コンテンツクリエイター、デ・ヴィリアーズは、今週初めに2人の自宅に空き巣が入ったことを認めた。幸い、被害時にはMFもパートナーも、幼い息子2人のグレイソンとヘイズも家にはいなかった。空き巣が入ったのが、金曜夜にフォレストがイプスウィッチ・タウンと1-1で引き分けた試合の最中だったかどうかは分かっていない。

パートナーがSNSで注意喚起

今回の被害は、マンチェスター・ユナイテッド主将フェルナンデスがイタリアでのコモ戦に1-4で敗れた際、400万ポンドの豪邸に覆面をした3人の侵入者が押し入ってから1週間もたたないうちに起きた。

デ・ヴィリアーズは火曜日、インスタグラムのストーリーズで被害について次のようにつづった。「公にするつもりはありませんでしたが、数日前に私たちの家に空き巣が入りました。その後、別の被害についても聞き、ほかの人たちに注意を呼びかけることが大切だと思いました」

「住宅が狙われていると知るのは、本当に不安なことです。十分に警戒し、家にいるかどうかにかかわらず防犯システムを作動させ、不審なことがあれば通報してください」

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「幸い、被害時に家には誰もいませんでしたし、物は買い替えられます。でも、誰かに自宅へ侵入されたと知るのは恐ろしいことです。特に幼い子どもがいると、なおさらです」

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「どうか安全に気を付けて、お互いを気遣ってください」

家族の事情がフォレスト残留の決断に影響

2人は2019年に共通の友人を通じて知り合い、2023年にグレイソンが誕生。2025年6月に婚約し、同年8月にはヘイズの誕生を祝った。ヘイズの誕生前にデ・ヴィリアーズが経験した妊娠中の合併症は、その夏、MFがシティ・グラウンドにとどまる決断に大きく影響した。トッテナム・ホットスパー側は6000万ポンドの契約解除条項を行使したと考えていたが、MFは同クラブへの移籍を断り、代わりに2028年までの3年契約を結んだ。

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デ・ヴィリアーズはスタンドでもオンラインでも熱心に応援を続けている。最近では、トーマス・トゥヘル監督がギブス＝ホワイトをイングランド代表の秋の拡大メンバーから外した後、コール・パーマーの離脱によってギブス＝ホワイトが追加招集される前に、プレミアリーグでのチャンス創出に関するデータを投稿した。

MFに厳しい国内日程

ピッチ外で不安を伴う被害に遭ったものの、ギブス＝ホワイトは、フォレストがプレミアリーグでの10試合連続未勝利という不振を止めようとする中、引き続き試合に関わる見込みだ。オリヴァー・グラスナー監督は夏に年俸1300万ポンドの契約で就任して以来、結果を好転させるのに苦しんでいる。シティ・グラウンドを本拠とするチームに高まる重圧を和らげるには、今後のリーグ戦で勝利を挙げることが不可欠だ。