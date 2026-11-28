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オールド・トラッフォードでプレミアリーグ初のホームゲームを迎えるマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、マンチェスター・ユナイテッドの選手層を早くも見極めている。主力数人を欠く中、ブレントフォード戦に向けてアカデミーの選手たちを練習に招いた。

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ポチェッティーノ監督、金曜日の練習にアカデミーの有望株を招集

土曜日のプレミアリーグ、ブレントフォード戦を前に複数の選手を欠くポチェッティーノ監督は、金曜日の練習にエンゾ・カナ＝ビイクを招いた。19歳のフランス人FWは、ジャック・フレッチャー、タイラー・フレッチャー、ジム・スウェイツ、ジェイダン・カマソンらアカデミーの有望株とともに、マンチェスター・ユナイテッドのトップチームの選手たちに交じって練習した。

主将の ブルーノ・フェルナンデスは体調不良で練習を欠席 。すでに欠場者にはベンヤミン・シェシュコ、マーカス・ラッシュフォード、カルロス・バレバ、マヌエル・ウガルテが名を連ねている。

一方、ポチェッティーノ監督には朗報も届いた。DFレニー・ヨロは リヴァプール戦で受けたレッドカードが異議申し立てによって取り消され 、出場可能となった。

ポルトガル代表でウイルスに感染したフェルナンデス、出場は直前に判断

ポチェッティーノ監督は試合前の記者会見で、フェルナンデスがポルトガル代表に参加中にウイルスに感染し、ブレントフォード戦への出場が不透明だと認めた。最終判断の前にMFの状態を見極めるという。

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ポチェッティーノ監督は「そうだ、まだ分からない。ポルトガル代表で感染したウイルスの影響を受けている。試合を終えた時点で少し問題を抱えていて、今日は練習に参加できない」と語った。

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「様子を見る。今日から明日にかけて、明日の朝にどんな状態かを確認する。リスクは冒さない。こういう状況では、［できるとは］思えないものだからね」

「注意深く見ていくが、まだ何も決めていない」

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ル・アーヴルからオールド・トラッフォードへ、カナ＝ビイクの歩み

今回の練習参加は、カナ＝ビイクにとってクラブでの成長を示す大きな一歩だ。 ユナイテッドは2025年4月、フランスのル・アーヴルから10代のストライカーをフリーで獲得することで合意 し、同年7月に正式に移籍を完了させた。

ファンは今もカナ＝ビイクのトップチームデビューを待っている。ユナイテッドは経験を積ませるため、加入後すぐにINEOS傘下のスイスのクラブ、ローザンヌ・スポルトへ期限付き移籍させた。そこで公式戦26試合に出場して1得点を記録。その後マンチェスターに戻り、今季はU-21チームで4試合に出場している。若手を信頼してきたポチェッティーノ監督の実績を踏まえれば、近いうちにトップチームに招集される可能性もある。

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降格圏のユナイテッド、8月以来のリーグ戦勝利を狙う

プレミアリーグの降格圏に沈むユナイテッドにとって、土曜日の試合は非常に重要だ。8月以来トップリーグで勝利がない中、前回のブレントフォード戦の結果を再現し、ポチェッティーノ監督のホーム初戦を白星で飾りたいところだ。

ユナイテッドが勝ち、イプスウィッチがホームでアストン・ヴィラに敗れれば、少なくとも一時的に降格圏を脱出できる。ポチェッティーノ監督はフェルナンデスの出場可否と、練習に招いたアカデミーの選手たちを試合のメンバーに入れるかどうかを、土曜日に判断する。