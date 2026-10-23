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マイケル・キャリック監督は、MFブルーノ・フェルナンデスが自身の戦術的判断に公然と疑問を呈したことを受け、同選手がマンチェスター・ユナイテッドの主将を務め続けるとは明言しなかった。また、重要なボーンマス戦を前に、ポルトガル人選手が今後も先発に名を連ねるかについての質問をかわした。

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コモ戦の敗北が波紋

キャリック監督は、フェルナンデスが先発の座やマンチェスター・ユナイテッドの主将の座を維持するかどうか、明言を避けた。指揮官は、日曜日にボーンマスをオールド・トラッフォードに迎える一戦を前に、厳しい質問を受けた。発端となったのはコモに1-4で大敗した試合で、ポルトガル人MFは公の場で不満を示していた。

フェルナンデスは試合後のテレビインタビューで、戦術的な布陣に公然と疑問を呈した。キャリック監督とコーチ陣がイタリアのチームに対してマンツーマンでプレスをかけないと決めていたことを明かし、その戦術上の判断が大敗に直接つながったとの見方を示した。

キャリック監督が重視するのはクラブ

金曜日の試合前記者会見で、キャリック監督はフェルナンデスを先発から外すことや、主将を解任することを検討するかと直接問われた。マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は質問への明言を慎重に避け、チーム全体を重視する姿勢を強調した。

『ESPN』によると、キャリック監督は「私にとって何よりもまず大切なのはチームだ」と説明した。「チームの顔ぶれと、その中での関係性が重要だ。そして、何よりもクラブのためだ。私は常にクラブにとって最善のことをする」

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さらに「言いたいのは、状況がどうであれ、私は常にクラブにとって最善のことをするということだ。彼と話したかどうかについて、今はあまり詳しく話す時ではないと思う」と付け加えた。

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ロッカールームの分裂を否定

主将とコーチ陣の間に生じた緊張は、これだけにとどまらない。ここ数週間でクラブ関係者を公然と批判したマンチェスター・ユナイテッドの選手は、フェルナンデスが2人目だ。

リサンドロ・マルティネスは最近、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスとクラブの取締役会に不満を向けた。相次ぐ選手の発言を受け、オールド・トラッフォードのロッカールームが分裂しているのではないかという深刻な疑問が生じている。しかし、キャリック監督は内部の混乱を示唆する見方を強く否定した。

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「分裂はしていない。いや、分裂はしていない。我々は自分たちが最も得意とすることに立ち返る必要があるし、そうする。正しい方向へ進まなければならないのは確かだ。そのために必要なことをしなければならない。だから、はっきりしている」と強調した。

ボーンマス戦での巻き返しへ

マンチェスター・ユナイテッドは、ボーンマスを迎える準備を進める中で、戦術を巡る意見の相違を早急に乗り越えなければならない。日曜日のオールド・トラッフォードでの一戦は、コモ戦の惨敗から立て直す重要な機会となる。

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外部からの批判や憶測が強まる中、キャリック監督はチームを立て直す決意だ。選手たちが最近のつまずきを乗り越え、ピッチ上で堅実かつ一体感のあるプレーを見せられるよう努める。