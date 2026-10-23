コモ戦の敗北が波紋
キャリック監督は、フェルナンデスが先発の座やマンチェスター・ユナイテッドの主将の座を維持するかどうか、明言を避けた。指揮官は、日曜日にボーンマスをオールド・トラッフォードに迎える一戦を前に、厳しい質問を受けた。発端となったのはコモに1-4で大敗した試合で、ポルトガル人MFは公の場で不満を示していた。
フェルナンデスは試合後のテレビインタビューで、戦術的な布陣に公然と疑問を呈した。キャリック監督とコーチ陣がイタリアのチームに対してマンツーマンでプレスをかけないと決めていたことを明かし、その戦術上の判断が大敗に直接つながったとの見方を示した。
キャリック監督が重視するのはクラブ
金曜日の試合前記者会見で、キャリック監督はフェルナンデスを先発から外すことや、主将を解任することを検討するかと直接問われた。マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は質問への明言を慎重に避け、チーム全体を重視する姿勢を強調した。
『ESPN』によると、キャリック監督は「私にとって何よりもまず大切なのはチームだ」と説明した。「チームの顔ぶれと、その中での関係性が重要だ。そして、何よりもクラブのためだ。私は常にクラブにとって最善のことをする」
さらに「言いたいのは、状況がどうであれ、私は常にクラブにとって最善のことをするということだ。彼と話したかどうかについて、今はあまり詳しく話す時ではないと思う」と付け加えた。
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ロッカールームの分裂を否定
主将とコーチ陣の間に生じた緊張は、これだけにとどまらない。ここ数週間でクラブ関係者を公然と批判したマンチェスター・ユナイテッドの選手は、フェルナンデスが2人目だ。
リサンドロ・マルティネスは最近、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスとクラブの取締役会に不満を向けた。相次ぐ選手の発言を受け、オールド・トラッフォードのロッカールームが分裂しているのではないかという深刻な疑問が生じている。しかし、キャリック監督は内部の混乱を示唆する見方を強く否定した。
「分裂はしていない。いや、分裂はしていない。我々は自分たちが最も得意とすることに立ち返る必要があるし、そうする。正しい方向へ進まなければならないのは確かだ。そのために必要なことをしなければならない。だから、はっきりしている」と強調した。
ボーンマス戦での巻き返しへ
マンチェスター・ユナイテッドは、ボーンマスを迎える準備を進める中で、戦術を巡る意見の相違を早急に乗り越えなければならない。日曜日のオールド・トラッフォードでの一戦は、コモ戦の惨敗から立て直す重要な機会となる。
外部からの批判や憶測が強まる中、キャリック監督はチームを立て直す決意だ。選手たちが最近のつまずきを乗り越え、ピッチ上で堅実かつ一体感のあるプレーを見せられるよう努める。