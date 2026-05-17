ブルーノ・フェルナンデスが決勝点をアシストし、デ・ブライネとアンリに並んだ

マンチェスター・ユナイテッドは日曜の試合でノッティンガム・フォレストを3-2で下した。ブルーノ・フェルナンデスはブライアン・ムベウモへのアシストで今季20アシストに達した。

開始20分には11試合無得点のムベウモが2-0にする絶好機を迎えたが、ランメンスの好守に阻まれた。直後、カウンターからクーニャのパスを受けたムベウモはGKをかわして無人のゴールへシュートしたが、ポストに阻まれた。

後半早々ムベウモがまた決定機を外すと、直後にアンダーソンのクロスをモラートが頭で合わせ1－1。

しかし30秒後、ムベウモの腕に当たったボールが足元に転がると、クーニャが左足でゴール隅に叩き込み2-2。主審はハンドを取らず、得点は認められた。

66分にはフェルナンデスのパスからムベウモがGKと1対1になったが、枠上に外した。

69分には低いクロスを送り、ついに20アシスト到達。ケヴィン・デ・ブライネとティエリ・アンリの記録に並んだ。来週、新記録がかかる。

しかし直後、モーガン・ギブス＝ホワイトがエリオット・アンダーソンのクロスを合わせ3-2。

直後、カゼミーロはキャリックに交代。ブラジル人はオールド・トラッフォードでの最後の試合に花を添え、観客からスタンディングオベーションを受けた。



