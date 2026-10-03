ブルーノ・フェルナンデスが、ポルトガル代表におけるクリスティアーノ・ロナウドを巡る騒動について口を開いた。マンチェスター・ユナイテッドのMFは、同胞と連絡を取ったことを明かしている。

ロナウドは先日、ネーションズリーグのノルウェー戦後にポルトガル代表を離れた。41歳のFWはその試合で最後までベンチに座ったままで、その後、本人とホルヘ・ジェズス監督の間に緊張関係があるとの報道が出た。ロナウドはその後、いずれ自分の言い分を語るつもりだと伝えていた。

フェルナンデスはすでにロナウドと連絡を取っている。MFはその際、とりわけこのFWがポルトガルにとってどれほど大きな存在であったかを強調したかったという。「私はクリスティアーノ・ロナウドと話し、彼が私たちの代表チーム、そして私たちの国にとって最大のアイコンであり、これからもずっとそうであり続けると伝えた」と、フェルナンデスは日曜夜のノルウェー戦を前にした記者会見で語った。

さらにこのチャンスメーカーは、この騒動が代表内の分裂を生んだわけではないと強調する。「私たちの代表チームは結束しており、分裂していない」と彼は述べた。フェルナンデスは今回の状況がこれ以上エスカレートすることを望んでおらず、仮に問題があるならチーム内で話し合うべきだと考えている。

「物事は内部で解決され、双方にとって良い形で終えられるべきだ」 これにより彼は、とりわけロナウドとジェズスの双方が前に進めるような解決策を望んでいるようだ。この問題がポルトガル代表の重荷であり続けることは避けたい考えとみられる。

また、ジェズスもここ数日でロナウドについて言及している。代表監督は、このFWがポルトガルにとって重要な象徴であることを強調した。「クリスティアーノ・ロナウドというテーマを無視することはできない。クリスはポルトガル代表の象徴だ。彼はポルトガルの象徴だ」とジェズスは語った。そのうえで、ノルウェー戦後にはこの状況についてさらに話す十分な時間があるとも示した。

一方でポルトガルは、ネーションズリーグで優勝争いにしっかり踏みとどまっている。チームはグループA4の最初の3試合で、ウェールズ、ノルウェー、デンマークを相手に勝利を収めた。



