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ブルーノ・フェルナンデスは当面、マンチェスター・ユナイテッドでの自身の将来について話すつもりはない。ポルトガル人MFは新契約に向けた交渉を中断した。

フェルナンデスとマンチェスター・ユナイテッドの契約は今シーズン終了まで。クラブには契約を1年延長し、2028年夏までとするオプションがある。

32歳の主将は、自身によれば、これまでに2度の契約提示を断っている。フェルナンデスが今はほかに重要なことがあると考えているため、交渉は中断されている。

「まずは試合に勝たなければならない。その後で契約について話せる」と、フェルナンデスは火曜日の記者会見で語った。特に気にかけているのはチームの結果とパフォーマンスだと強調した。

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フェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッドをクラブが誇りに思えるレベルに戻したいと考えている。現状はまだその段階にないという。そのため、自身の将来についてはあまり心配していないと話す。

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水曜日にはフェルナンデスにとって特別な一戦が待っている。マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグで、かつて所属したスポルティングCPと対戦する。フェルナンデスにとっては、2017年から2020年までプレーしたクラブへの帰還となる。

フェルナンデスは、選手として欧州最高峰の舞台でプレーしたいと強調する。マンチェスター・ユナイテッドで成し遂げたことを誇りに思っており、今シーズンもチャンピオンズリーグで自身を示す機会を得たいと望んでいる。ただ、オールド・トラッフォードでの在籍期間中にプレーしたチャンピオンズリーグの決勝トーナメントの試合は、わずか1試合だ。

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それは2022年、マンチェスター・ユナイテッドがアトレティコ・マドリーに敗れた一戦だった。レッド・デビルズは現在、浮き沈みのある戦いを続けている。最初の4試合で獲得したのは6ポイント。これにより、クラブはプレーオフ進出に向けて順調な位置につけている。

スポルティングとの一戦は、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の下で迎えるマンチェスター・ユナイテッドの最初のチャンピオンズリーグの試合となる。アルゼンチン人指揮官は最近、解任されたマイケル・キャリックの後任に就任した。就任後初のプレミアリーグの試合は日曜日に行われ、リヴァプールに0-4で痛い敗戦を喫した。