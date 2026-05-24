ブルーノ・フェルナンデスがアンリとデ・ブライネの記録を塗り替え、サラーはリヴァプールを華々しく去り、チェルシーは欧州カップ戦出場を逃した。

ブルーノ・フェルナンデスは日曜のプレミアリーグで21本目のアシストを記録し、ティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネの記録を更新した。マンチェスター・ユナイテッドはブライトンに3－0で勝利。一方、リヴァプールはブレントフォードと1－1で引き分け、来季チャンピオンズリーグ出場権を得た。 チェルシーはサンダーランドに1-2で敗れ、来季の欧州カップ戦出場を逃した。

リヴァプール 1-1 ブレントフォード

前半はリヴァプールが圧倒したが得点はなく、サラーのFKはポストを叩き、グラヴェンベルクのシュートはケレハーがセーブ、ングモハのシュートはクロスバーを掠めた。

後半、カーティス・ジョーンズがサラーのクロスをアウトサイドで合わせ先制。しかしすぐにケビン・シャデのヘディングでブレントフォードが同点に。1－1の引き分けでリヴァプールはCL出場権を確保し、ブレントフォードは9位でヨーロッパ大会を逃した。

ブライトン - マンチェスター・ユナイテッド 0-3

3位確定のマンチェスター・ユナイテッドは安泰だった。ブルーノ・フェルナンデスがパトリック・ドルグの先制点をアシストし、1シーズン最多アシスト記録を21に更新。この記録はティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネが持っていたものだ。

前半終了間際、ブライアン・ムベウモのゴールでマイケル・キャリック率いるチームが0-2とリード。ユナイテッドは勝勢を確信した。後半にはブルーノ・フェルナンデスが追加点。オフサイドの疑いがあったが、判定は覆らず0-3となった。 ユナイテッドは有終の美を飾り、ブライトンは8位でヨーロッパ大会出場権を得た。

サンダーランド 2-1 チェルシー

前半半ば、ルーフスのロングキックをヒュームが押し込み1-0。後半にはブロッビーのシュートがグストのオウンゴールを誘い2-0となった。

スタジアム・オブ・ライトは熱狂の渦に包まれ、片側のフェンスが崩れる騒ぎも。 コール・パーマーが1点を返して緊張感が高まったが、ウェズリー・フォファナが2枚目のイエローで退場し、サンダーランドが2－1の勝利を確定。この結果、サンダーランドはヨーロッパリーグ出場権を獲得し、チェルシーは10位でシーズンを終えた。