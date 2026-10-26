ポルトガル人選手は、「忠実な人を、何もかもどうでもよくなるほど追い詰めてはいけない」と書かれたインスタグラムの投稿に「いいね」を押した。新聞のマンチェスター・イブニング・ニュースは、その「いいね」のスクリーンショットを掲載し、批判的に論じた。「ブルーノ・フェルナンデスはどうしてしまったのか。本来、こういうことをするような選手ではないはずだ。それなのに今は、気分屋の10代の若者のように、くだらないリールに『いいね』を押している」と記者は書いた。

「下降の一途をたどるクラブのためにキャリア最良の時期を捧げたのだから、彼が不満を抱くのはまったく理解できる。だが、まずマイケル・キャリックを見捨て、今度はSNSでガルナチョのような振る舞いをしている」と記者は続けた。

ガルナチョはユナイテッド在籍中、自身の置かれた状況への不満を明確に示す投稿を複数行い、波紋を広げた。ブルーノ・フェルナンデスは先週、コモでのチャンピオンズリーグの試合に1-4で敗れた後、プレスをかけなかったとしてキャリック監督を非難し、敗戦の責任を同監督に求めていた。

ブルーノ・フェルナンデスとマイケル・キャリック監督はなぜ衝突したのか？

これを受け、キャリック監督は日曜日のボーンマスとのリーグ戦のホームゲームで主将の起用を見送り、ベンチに座らせた。攻撃的MFを欠いたユナイテッドは0-3で再び敗れ、監督の立場は大きく揺らいでいる。イングランドのメディアでは、キャリック監督が今週中にも解任されるとみられている。監督が去れば、ブルーノ・フェルナンデスのチーム復帰への道が再び開けることになる。

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32歳のブルーノ・フェルナンデスは、2020年からレッド・デビルズでプレーしている。ユナイテッドはかつて、スポルティング・リスボンに6500万ユーロの移籍金を支払って獲得した。オールド・トラッフォードでの契約は今季終了までとなっている。