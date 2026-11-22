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アーセナルのMFブルーノ・ギマランイスが、かつて自身を英雄視したサポーターからブーイングを浴びたセント・ジェームズ・パークへの帰還について、精神的な負担を明かした。ニューカッスル・ユナイテッドと2-2で引き分けた試合を通じ、ブラジル人選手は敵意に満ちた雰囲気にさらされた。

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冷ややかなタインサイドへの帰還

古巣への帰還はめったに簡単なものではないが、ギマランイスにとってイングランド北東部への再訪は、とりわけ心を揺さぶられる経験となった。ニューカッスルでの4年半、チームの中心を担ったMFは、 ボールに触れるたびにホームの観客から容赦ないブーイングを浴びた 。今年に入ってから大きな注目を集めた退団を受け、ファンが元主将を動揺させようとする中、スタジアムには険悪な空気が漂った。

その反応は、かつてギマランイスがニューカッスルで受けていた熱烈な支持とは対照的だった。在籍中は2度のチャンピオンズリーグ出場権獲得に中心的な役割を果たし、56年ぶりにチームをタイトル獲得へ導いた主将として歴史に名を刻んだ。しかし、夏に7500万ポンドでアーセナルへ移籍した経緯に加え、退団の希望をクラブに明確に伝えていたとの報道もあり、タインサイドのファンには苦い思いが残ったようだ。

ギマランイスがSNSで心境を明かす

2-2の引き分け に終わった試合後、ギマランイスはSNSでこの夜の出来事を振り返った。約5年にわたり自身のプロ生活で大きな存在だったクラブを相手に、張り詰めた雰囲気の中でプレーする難しさを認めた。プレミアリーグ首位のアーセナルが勝ち点を取りこぼしたことへの悔しさも、29歳にとって厳しい夜の落胆を深めた。

「今日は僕にとって、これまでの5年間にたくさんの幸せな思い出を分かち合った場所へ戻る、いつもとは違う経験だった」とアーセナルのギマランイスはSNSに記した。『Chronicle Live』が伝えている。「前半と後半でまったく異なる試合だった。いつもプレーするのが難しい場所で、勝ち点3をすべて持ち帰れなかったのは悔しい。まだ先は長い。これからも常に、みんなで前に進んでいく！」

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試合終了後に見られた感情的な光景

試合中はブーイングが続いたものの、試合終了後には反応が少し変わった。ギマランイスはすぐにトンネルへ向かわず、ピッチに残ってスタンドに残ったファンに応えた。野次も一部で続いたが、ニューカッスルのサポーターの中には、エミレーツ・スタジアムへ移る前にクラブの近年の復活へ果たした貢献を認め、より温かい反応を示す人もいた。

この引き分けでアーセナルは首位を維持したが、試合からは優勝争いに伴う大きな感情の揺れに対処する難しさも浮かび上がった。ギマランイスにとって、この夜はサッカーにおける評価が、地元の英雄から嘲りの対象へといかに早く変わり得るかを思い知らされるものとなった。

アーセナルに重要な2連戦

ニューカッスルとの激戦の末に引き分けたアーセナルは、目前に迫る重要な試合へとチーム全体の意識を素早く切り替えている。厳しい日程は今週火曜の夜に始まる。アーセナルはチャンピオンズリーグの舞台に戻り、ドイツの強豪ボルシア・ドルトムントをエミレーツ・スタジアムに迎える。重要な試合が続く中、週末の日曜にはマンチェスター・シティが訪れる。昨季プレミアリーグの優勝を争った上位2チームによる、注目の大一番だ。