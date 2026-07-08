ブルーノ・ギマランイスはイングランドのトップリーグへの移籍を希望し、ニューカッスル・ユナイテッドに移籍希望を申し出た

ブルーノ・ギマランイスはニューカッスルでの最後の試合を終えた可能性がある。ブラジル代表MFはクラブに移籍希望を申し入れ、アーセナルへの移籍を希望していると『The Athletic』のデイヴィッド・オーンスタインが報じている。

6月末、彼がW杯に集中していた頃、アーセナルが興味を示し、6400万ユーロのオファーを提示した。

ニューカッスルはこれを拒否したが、ギマランイスは2028年半ばまで契約が残っているにもかかわらず移籍の意向を明確にした。

この知らせは交渉を急ぐアーセナルにとって朗報で、同クラブはオファーを6400万ユーロから7000万ユーロ超へ引き上げる用意があると伝えている。

ギマランイスは2023年10月にニューカッスルと5年契約を締結したが、1億1700万ユーロの移籍条項は2年前に失効している。

ニューカッスルは現時点では売却を一切考えていない。今夏はアンソニー・ゴードン（バルセロナ）とサンドロ・トナリ（トッテナム）を放出したばかりだ。

だが、クラブがどこまで粘れるかは不透明だ。昨季はアレクサンダー・イサクが練習ボイコットでリバプール移籍を強行した。

ギマランイスは2022年1月にリヨンから4000万ユーロ超で加入し、これまで195試合31ゴール32アシストを記録している。