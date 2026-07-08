Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Bruno GuimaraesImago
Jonathan van Haaster

翻訳者：

ブルーノ・ギマランイスはイングランドのトップリーグへの移籍を希望し、ニューカッスル・ユナイテッドに移籍希望を申し出た

移籍情報
ニューカッスル
アーセナル
ブルーノ・ギマランイス

ブルーノ・ギマランイスはニューカッスルでの最後の試合を終えた可能性がある。ブラジル代表MFはクラブに移籍希望を申し入れ、アーセナルへの移籍を希望していると『The Athletic』のデイヴィッド・オーンスタインが報じている

6月末、彼がW杯に集中していた頃、アーセナルが興味を示し、6400万ユーロのオファーを提示した。

ニューカッスルはこれを拒否したが、ギマランイスは2028年半ばまで契約が残っているにもかかわらず移籍の意向を明確にした。

この知らせは交渉を急ぐアーセナルにとって朗報で、同クラブはオファーを6400万ユーロから7000万ユーロ超へ引き上げる用意があると伝えている。

ギマランイスは2023年10月にニューカッスルと5年契約を締結したが、1億1700万ユーロの移籍条項は2年前に失効している。

クラブ親善試合
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW
ダーリントン crest
ダーリントン
DAR

ニューカッスルは現時点では売却を一切考えていない。今夏はアンソニー・ゴードン（バルセロナ）とサンドロ・トナリ（トッテナム）を放出したばかりだ。

だが、クラブがどこまで粘れるかは不透明だ。昨季はアレクサンダー・イサクが練習ボイコットでリバプール移籍を強行した。

ギマランイスは2022年1月にリヨンから4000万ユーロ超で加入し、これまで195試合31ゴール32アシストを記録している。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー