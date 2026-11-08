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アーセナルのMFブルーノ・ギマランイスは、チームがハル・シティに苦戦の末に勝利し、首位の座をより確かなものにしたことを受け、リーグ首位を走るチームを「信じられない」と評した。後半にはマルティン・ウーデゴールが勝負を決める一撃を放ち、ミケル・アルテタ監督率いるチームは大きな勢いをつけて代表戦による中断期間に入ることになった。

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勝ち点を着実に積み重ねる

72分、マルティン・ウーデゴールが決勝点を挙げ、粘り強いハルの守備をこじ開けた。これでアーセナルはホームで7連勝。アルテタ監督率いるチームは、プレミアリーグ開幕からの10試合で勝ち点を27に伸ばした。

しかし、ホームのアーセナルは、現監督の下でリーグ戦通算34度目となる1-0の勝利を手にするまで苦しんだ。カイ・ハヴァーツとノニ・マドゥエケが、GKとの1対1という決定機を逃した。さらに、ノベル・メンディによるハヴァーツへのチャレンジを巡る強いPKの訴えも認められず、ロンドン北部のクラブは終了の笛まで1点のリードを守り抜かなければならなかった。

好調を喜ぶギマランイス

中盤でデクラン・ライス、続いてミケル・メリーノとコンビを組んだブラジル人MFは、粘り強い相手の守備に対してチームが見せたしぶとさを喜んだ。接戦を振り返り、ギマランイスはチームの安定感を称えた。

「厳しい試合だった。相手にとても難しい試合にされたが、それでも見事な数字だ」と語った。「自分にとっても、チームにとってもうれしい。このまま続けていく。僕らは素晴らしい戦いをしてきた」

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ギマランイスはまた、9月にブライトンに0-3で敗れた記憶を払拭したいという、ロッカールームでの決意も明かした。「ロッカールームでの僕らへのメッセージは明確だった。前回の中断期間の前には、今季最悪の試合の一つでブライトンに負けた」と付け加えた。「今回は良い形で中断期間に入り、気分良く代表チームへ向かおうというメッセージだった」

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攻撃陣に決定力を求めるアルテタ

アーセナルは勝ち点を積み重ねているが、アルテタ監督は今夏に7500万ポンドで獲得したギマランイスに、さらに高い水準を求めている。スペイン人指揮官はニューカッスルの元スター選手がもたらす大きな影響を認めつつ、さらなる向上を促した。

「彼はずっと良くなった。大きな影響を与え、今は非常に高いレベルに達している。それでも、さらに上のレベルへ引き上げられる」とアルテタは述べた。「そう確信しているし、ロッカールームでも本人に伝えた。試合の多くの局面で主導権を握ったが、まだまだ伸びしろがある」

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個々のパフォーマンスだけでなく、アルテタは攻撃陣により高い決定力を求めている。引いて守る相手に対してチャンスを逃したことに不満を示し、アプローチの転換を求めた。

「もっと効率を高める必要がある」とアルテタは認めた。「GKと1対1になる場面が2度あったし、あの場面でPKも与えられていれば……。シュートが相手に当たってコースを変えられたり、ブロックされたりもした。粘り強く攻め、もっと効率的で実利的な方法を見つけなければならない」

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「引いて守る相手に、時には完璧なゴールを決めようとするが、もっと混戦をつくる必要がある。もっと早い時間帯に先制できれば、試合の展開も変わる」

勢いを保って中断期間へ

アーセナルは首位の座を余裕を持って維持したまま、代表戦期間に入る。ブライトン戦の敗北後に経験した苦い3週間を、今回は回避した。接戦をものにし続ける力が、優勝争いに向けた強固な土台となっている。

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国内での戦いが再開すれば、アルテタの焦点は堅固な守備を決定力のある攻撃につなげることに移る。過密な冬の日程を戦い抜く中で、チームは新たに身につけた粘り強さと攻撃の効率性を両立させようとしている。