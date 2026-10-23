警察は、マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスの自宅が強盗被害に遭ったことについて捜査を進めている。この事件は、チームとともにイタリアから帰国したタイミングで発生したもので、チャンピオンズリーグでコモに敗れた後のことだった。

「ESPN」によると、事件発生時、フェルナンデスの家族は自宅にはおらず、警察は現場へ急行した。マンチェスター・ユナイテッドは主将への支持を表明した。

「ESPN」が伝えたチェシャー警察の声明にはこうある。「10月21日水曜日の午後8時30分ごろ、警察はネザー・オルダリーのオルダリー・パーク地区のある住所で不審な動きがあるとの通報を受けた」

声明はさらにこう続けた。「通報者は、隣接する物件の裏庭に身元不明の男3人がいると通報した」

続けて。「警官は通報現場へ向かったが、到着時点で容疑者の痕跡は見つからなかった。しかし警官は、その物件が強盗被害に遭い、いくつかの所有物が盗まれていたことを確認した」

声明はこう締めくくった。「事件の捜査が開始され、調べは現在も続いている」

マクルズフィールドの先制捜査班のデイヴィッド・ジャーヴィス捜査官はこう述べた。「この捜査は現在まだ初期段階にあり、我々は事件の責任者を追跡するために全力を尽くすことを約束する」

さらにこう付け加えた。「捜査の一環として、事件発生時にこの地区にいて、不審な動きを目撃した可能性があると考えられる方と連絡を取りたい」

続けて。「監視カメラやドライブレコーダーの映像をお持ちで、捜査に役立つ可能性のある方についても同様だ」

ロンバルディア州での悲劇的な一夜、マンチェスター・ユナイテッドはセスク・ファブレガス率いるチームに1－4という屈辱的な敗北を喫し、未勝利の試合が7試合に伸びた。この結果はまた、ブルーノ・フェルナンデスに指揮官マイケル・キャリックの手法を公然と疑問視させることになった。



