PSVは土曜午後、ADOデン・ハーグとの敵地での試合で、スフェン・マイナンスが退場処分を受け、10人となった。先に見事なゴールでPSVを先制に導いたこのアタッカーは、ハーフタイム直前に2枚目のイエローカードを受けた。アルノルト・ブルッヒンクはESPNで、2つのファウルについて明確な見解を示している。

PSVにとって、デン・ハーグでの試合は比較的楽な展開になるかに見えた。マイナンスが21分に先制点を挙げたが、38分に相手をつかんだとしてイエローカードを受け、5分後には相手ペナルティーエリア内での大幅に遅れたタックルにより、再び警告を受けた。

ブルッヒンクがESPNで主に批判したのは、マイナンスに対する最初のイエローカードだ。「これはイエローカードではない」と解説者は断言する。「アタッカーがこれをやれば、すぐにイエローになる。でも、ディフェンダーがやった場合は決してイエローにならない」

ブルッヒンクには、相手をつかんだマイナンスに主審が即座に警告を出した判断が理解しがたいという。「最初の警告はばかげている。本当にばかげていると思う」と元選手は強調する。一方で、2枚目のイエローカードについては疑いの余地がない。

「すでにイエローをもらっていると分かっているなら、もちろんあんなことは絶対にしてはいけない。絶対にだ」。ブルッヒンクは、マイナンス自身も窮地に陥ったことをすぐに悟ったと見ている。「これは間違いなくイエローだ。議論の余地はまったくない」

ヤン・ヨースト・ファン・ガンゲレンによれば、マイナンスは2度目のファウルの場面で状況判断を完全に誤った。PSVのマイナンスは相手よりずっと先にボールへ到達できると思ったようだが、実際には大幅に遅れた。「完全な判断ミスだ。本当に信じられないよね？」とブルッヒンクは反応した。

その一方で、ブルッヒンクはマイナンスが先にPSVをリードに導いたゴールを大いに称賛する。フース・ティルが見事に裏へ抜け出した後、足元にボールを受けたマイナンスは、利き足ではないほうの足でファーサイドへ決めた。「技術的に決して簡単なボールではない。利き足ではないほうで、非常に難しいボールを決めた。本当に素晴らしいゴールだ。見事だ」とブルッヒンクは称えた。







