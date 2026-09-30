ブルガリアのクラブ、ボテフ・プロヴディフのオーナーが水曜日に殺害された。ブルガリアメディアによると、イリヤン・フィリポフは車を降り、面識のある女性の玄関に向かって歩いていたところ、頭を撃たれたという。警察は容疑者を拘束した。

現地時間午前1時ごろ、警察はプロヴディフのフリスト・スミルネンスキ地区で発生した銃撃について通報を受けた。警察官はすぐに現場に到着したが、フィリポフに対してはもはや何もできなかった。

現場周辺は直ちに封鎖された。報道によれば、銃撃後の数時間は誰も市外へ出ることを許されなかった。関係当局はただちに捜査を開始した。

その捜査は首都ソフィアで51歳の男の逮捕につながったが、捜査はなお本格的に続いている。容疑者は、フィリポフが設立して率いていた運輸・建設会社PIMKの元従業員である。

目撃者がいるかどうかは、まだ明らかになっていない。近隣住民によると、彼は当該地区で女性が住むアパートを定期的に訪れていたという。

フィリポフはブルガリアのサッカー界で著名な人物で、歴史ある都市の有力クラブの一つであるボテフ・プロヴディフと密接な関係にあった。フィリポフは新しいフリスト・ボテフ・スタジアムの建設でも重要な役割を果たした。

ボテフのファンは水曜日、そのスタジアムに集まり、フィリポフを追悼した。トレーニングは中止され、スラビア・ソフィア戦については新たな日程が調整されている。



