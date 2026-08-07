ユリアン・ブラントは、アヤックスの選手としてピーター・ボスと初めて対戦することを楽しみにしている。アムステルダムのクラブに新加入したブラントは、バイエル・レバークーゼンで現在PSVを率いる指揮官とともに仕事をし、それ以降はほぼ毎年連絡を取り合ってきたと、Algemeen Dagblad、Voetbal International、De Telegraafの取材で語っている。

「僕はバイエル・レバークーゼンでピーター・ボスの下でプレーしたし、彼を本当にとても高く評価している。彼のスタイルが好きなんだ」とブラントは語る。ドイツ人MFは、このオランダ人指揮官との協働に良い思い出を持っている。

レバークーゼンでともに過ごした時期の後も、2人の連絡は続いていた。「それ以来、毎年連絡を取っていた。例えばピーターがリヨンにいた時もね。彼はとても良い人間だけど、要求の高い監督でもある」

ボスとブラントは今季、今度はエールディビジの対戦相手として再会することになる。「9月初めに僕たちは相まみえることになる。それは素晴らしいものになるよ」と、ドイツ代表として48試合に出場しているブラントは話した。

「もちろん、ピーターはここアムステルダムでも仕事をしていたし、ジョルディとも一緒に仕事をしていた（イスラエルのマッカビ・テルアビブで、編集部注）。本当に狭い世界だね！」

ドイツ人のブラントによれば、2人の間に個人的なライバル意識はまったくないという。「サッカー界は狭い世界なんだ。ピーターは素晴らしい人だから、彼は何よりもまず僕のことを喜んでくれていると思う」とブラントは続ける。「でも彼はもちろん、PSVで4年連続の優勝を目指している野心的な監督でもある。それは当然のことだし、そのために懸命に取り組んでいる」

ブラントはアヤックス移籍に先立って、ボスに助言を求めることはしなかった。「アヤックスについて彼に特別に聞いたわけではない。ジョルディとミチェルと話した時点で、僕にはそれで十分だったからね」 さらに、アムステルダムで契約書にサインして以降、ブラントとボスはまだ連絡を取っていないという。

ただ、それは9月にアヤックスとPSVが対戦する際に変わる可能性が高い。「9月にアヤックスとPSVが対戦するとき、また彼に会えるのを楽しみにしている。敵意はまったくないよ」