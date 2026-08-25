NECがチャンピオンズリーグ予選で敗退した後、ブラム・ナイティンクはFKボデ／グリムト戦の前に起きたことが信じられなかった。両チームがまだチャンピオンズリーグの出場権を争っていたにもかかわらず、ノルウェー側は入場時に何食わぬ顔でヨーロッパリーグのアンセムを流したのだ。

この異例の場面はオランダの視聴者にすぐさま驚きをもたらし、Ziggo Sportの実況ウィツェ・ファン・デ・ホートもそのミスに即座に気づいた。NECにとってチャンピオンズリーグのアンセムは、歴史的な欧州での戦いを象徴する特別な要素のひとつだったが、ノルウェーでナイメヘンのクラブが耳にしたのは、結果的に自分たちが進むことになる大会の音楽だった。

試合後、ナイティンクはZiggo Sportからこの目を引く一件について問われた。「信じられないよね？ あれは何だったんだ？」と、36歳のDFは信じられない様子で反応した。「この前も、たしか別のクラブで同じようなことが起きた動画を見たよ。そのときも『そんなことあるか？』って思ったんだ」

ナイティンクも、後から振り返ってもそれ以上のことは言えなかった。「すごく変だよ。でも、起きたことは起きたことだからね」とベテランは語った。

NECは火曜日の夜、ノルウェーでチャンピオンズリーグ出場の夢がついに砕け散った。デ・ホッフェルトでの第1戦を1-3で落としていたディック・スロイデル監督のチームは、第2戦でも3-0で敗れ、ボデ／グリムトが“ビリオンダラー・ボール”の競技フェーズ進出を決め、NECはヨーロッパリーグに回ることになった。

ナイメヘン勢は悪夢のような立ち上がりを迎えた。GKゴンサロ・クレッタスがペナルティーエリアの外でハンドを犯し、主審マイケル・オリバーから一発退場を命じられたのだ。ナイティンクは後半からピッチに入り、その時点では被害を最小限に抑える以外にほとんど手がないことを理解していた。「10人で、あれだけ組織されたチームを相手に、あのスコアの状況から何かを起こすのは本当に難しい」

それでも敗退にもかかわらず、ナイティンクの胸に強くあるのはNECの欧州での戦いへの誇りだという。「NECでチャンピオンズリーグ予選を戦うんだ。前のラウンドではオリンピアコスを敗退に追い込んだ。それはNECにとってもちろん途方もなく大きいことだよ。NECの選手として、そしてクラブのファンとして、これをまだ体験できることをとても誇りに思う」

経験豊富なDFによれば、だからこそNECは胸を張ってヨーロッパリーグに向かうべきだという。「自分たちが成し遂げたことを何より誇りに思うべきだ」