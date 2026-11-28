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ブラヒム・ディアスがレアル・マドリーとの契約延長後に発した言葉は、単なる一過性の祝福メッセージではなかった。そこには、数年前にマンチェスター・シティを離れ、白い巨人の歴史に名を刻むチャンスを求めて歩み始めた夢へのこだわりが、改めて示されていた。激しい競争にさらされ、最近は出場時間も限られているが、このモロッコ人スターは移籍の誘惑を退けて残留を選んだ。チーム内でより大きな地位をつかみ取れるという自らの力に賭けている。

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ディアスは2031年までのレアル・マドリー残留を祝い、公式「インスタグラム」アカウントに感情のこもったメッセージを投稿した。その中で、自らの家と考えるクラブとの旅路が延長されたことへの喜びを明かし、メレンゲのユニフォームでタイトルを獲り続けることが今も自身の夢だと強調している。

このモロッコ人選手は次のように綴った。「生き続ける価値のある物語がある。自分の家に残り、さらに多くのタイトルを勝ち取るためにこの道を歩み続けられて本当にうれしい。マドリディスタのみんな、愛をありがとう。ここに残ることは夢の実現だ」

レアル・マドリーとブラヒム・ディアスは、2031年夏までの契約延長で合意に達した。これまでの契約は2027年6月までとなっていたため、クラブはこのプレーメーカーをさらに4シーズン確保することになる。年俸も新契約に見合う形で引き上げられる。

交渉は去る6月の時点ですでに進んだ段階に達しており、その後最終的な詳細が詰められ、両者の関係継続が発表された。双方ともに歩みを続けたいという共通の意思を持っていたため、大きな障害に直面することはなかった。

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今回の延長は、レアル・マドリーのフロントがこのモロッコ人選手を手放すつもりがないことを示すものだ。最近は自身の野心に見合う出場時間を得られていないものの、クラブはディアスを将来的にチームに貢献できる戦力と見ている。

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ディアスはこの10日間でレアル・マドリーと契約を延長した4人目の選手となった。アルダ・ギュレル、オーレリアン・チュアメニ、ティボー・クルトワに続くもので、主力選手たちの将来を確保しようとするクラブの動きの一環である。

258分ではディアスの価値は測れない

レアル・マドリーでの将来は確保されたものの、ブラヒムは依然として、より多くの出場機会を得るという現実的な課題に直面している。ここまでの出場時間はわずか258分にとどまっているのだ。

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しかし、このモロッコ人選手は機会の少なさに屈することなく、出場するたびに違いを生み出せることを証明し続けている。その最新の例がアイントホーフェン戦だった。

ディアスは80分に投入されると、わずか4分でキリアン・エンバペのゴールをアシストした。スペースへ送った正確なパスで、フランス人ストライカーに絶好の得点機をお膳立てしたのだ。

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彼の存在感はこの場面だけにとどまらない。チャンピオンズリーグでの数字は目を引く攻撃面での影響力を示している。今季の同大会では4アシストを記録し、アルダ・ギュレルと並んでレアル・マドリーのアシスト数トップに立っている。両者の出場時間には大きな差があるにもかかわらずだ。

チーム全体でのアシスト総数でディアスを上回るのは、9アシストのギュレル、5アシストずつのエンバペとジュード・ベリンガムのみだ。一方でディアスはこの中で最高のアシスト効率を誇り、64.5分に1アシストのペースを記録している。

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ミラン、成熟をもたらした転機

ブラヒム・ディアスのレアル・マドリーでの歩みは、最初から機会に恵まれていたわけではない。実力を証明し、チーム内でポジションを争うために必要な経験を積むには、クラブの外での挑戦が必要だった。

2019年1月、ディアスは移籍金1500万ユーロに加え、出来高として500万ユーロという条件で、マンチェスター・シティからレアル・マドリーに移籍した。イングランドのクラブとの契約は同年6月に満了を迎えようとしていた。

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ペップ・グアルディオラはこの若き才能を手元に置きたいと考えていた。チームメイトで友人でもあるフィル・フォーデンの台頭と時を同じくして、ディアスは指揮官の構想の中で重要性を増しつつあった。しかし、レアル・マドリーの参戦が彼の将来の行方を変えた。

十分な出場機会を得られなかった最初の期間を経て、ディアスはミランへレンタル移籍した。イタリアのクラブで3シーズンを過ごし、その間にキャリアは目覚ましい変化を遂げた。

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ロッソネーリで背番号10を背負ったディアスは主力の一人となり、2022年のセリエA制覇と2023年のチャンピオンズリーグ準決勝進出に貢献した。

ディアスはミランで124試合に出場した。この経験を通じて成熟と成長を遂げ、2023年にレアル・マドリーへ復帰した。スペインのクラブは彼の呼び戻しにこだわり、ミランからの完全移籍の要望を拒否したのだ。

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モロッコが与えた主役の座

代表レベルでは、ブラヒム・ディアスはモロッコ代表を選択した。報道によれば、スペイン代表から改めて代表入りを説得する連絡がなかったためだという。モロッコ代表は彼に際立った地位とリーダーとしての役割を与え、ディアスは背番号10を背負うチームの中心的存在の一人となった。

ディアスは先のワールドカップで傑出したパフォーマンスを見せ、4アシストを記録した。この部門で彼を上回ったのはマイケル・オリーズだけだった。また、アフリカネイションズカップでは5ゴールを挙げ、得点ランキングトップで大会を終えている。

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代表での野心とモロッコで高まる存在感、そしてレアル・マドリーで地位を確立したいという思い。その狭間で、ディアスは数年前にイングランドを離れるきっかけとなった夢に引き続き賭けることを選んだようだ。

サンティアゴ・ベルナベウでスターへと至る道に障害がつきものであることを、彼は理解している。それでも、いつも「難しいことを簡単にする」という言葉で表現する自身の哲学を貫いている。限られた出場時間が、白い巨人のユニフォームを着て迎える、より輝かしい新たな段階の始まりになることを願いながら。