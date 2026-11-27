共有 GOALをGoogleでフォロー

ブラヒム・ディアスがレアル・マドリーとの契約を延長し、2031年6月までサンティアゴ・ベルナベウでプレーすることになった。モロッコ代表選手には世界各地のクラブから高額のオファーが複数届いていたが、スペインの首都にとどまる道を選んだ。

広告

モロッコ代表選手が長期契約を締結

レアル・マドリーは、ディアスが今後5年間クラブにとどまる契約延長に合意したと正式発表した。27歳のプレーメーカーの従来の契約は2027年までだったが、今回の合意により、クラブの長期的な構想で中心的な存在であり続けることになった。マラガ出身のディアスは、ジョゼ・モウリーニョ監督の下で最近は継続的な出場機会を得られていないものの、クラブは同選手を「手放せない」戦力と見ている。

欧州王者にとって、この契約延長は大きな追い風だ。特に、 他クラブから関心が寄せられていた ことを考えれば、その意味は大きい。報道によると、モロッコ代表のディアスは複数の非常に高額なオファーを断り、最高の成功を収めたいと決意しているクラブへの残留を選んだ。2019年に10代でマドリーに加入して以来、出場機会を得るたびに存在感を示す選手として、着実に評価を高めてきた。

クラブの公式声明とこれまでの歩み

金曜日に発表された公式声明で、クラブは契約の詳細を明らかにし、ディアスのこれまでの歩みをたたえた。声明にはこう記されている。「レアル・マドリーCFとブラヒム・ディアスは、同選手との契約を延長することで合意した。契約期間は2031年6月30日までとなる。ブラヒムは2019年、19歳でレアル・マドリーに加入した。我々のユニフォームを着てプレーした6シーズンで173試合に出場し、7つのタイトルを獲得した。内訳はチャンピオンズリーグ1回、クラブワールドカップ1回、欧州スーパーカップ1回、ラ・リーガ2回、スペイン・スーパーカップ2回だ」

クラブはさらに、モロッコ代表での実績と、近年のアフリカ大陸の大会における個人としての成果を強調した。声明は続く。「モロッコ代表として、これまでに36試合に出場し、15得点を挙げている。2025年のアフリカネイションズカップでは得点王に輝いた」

広告 広告

モウリーニョ監督の下での課題

長期契約を手にしたとはいえ、ディアスには先発の座をつかむため、ジョゼ・モウリーニョ監督を納得させるという当面の課題がある。ポルトガル人指揮官は最近、同選手に多くの出場時間を与えていない。一方、クラブ首脳陣がディアスを余剰戦力とは考えていないことは明らかだ。ラ・リーガ、コパ・デル・レイ、チャンピオンズリーグと過密日程が続く中、元マンチェスター・シティのディアスには、自らの価値を示す機会が十分にあるだろう。

技術力と複数の役割をこなす能力を備えたディアスは、ベルナベウのファンからしばしば支持を集めてきた。途中出場から試合の流れを変える力も、チームにとって重要な武器だ。現時点では常時先発しているわけではないが、シーズンは長い。これまでの歩みを踏まえれば、訪れたチャンスをつかむだろう。今回の契約延長は、毎試合先発するわけではない選手につきまとう移籍の憶測を抑えるものでもある。

モロッコ代表での栄冠を見据えて

クラブでの戦いに加え、ディアスはモロッコ代表として重要な2027年夏にも備えている。ケニア、ウガンダ、タンザニアで共催される次回のアフリカネイションズカップでは、モロッコ代表に大きな期待がかかる。2025年大会で得点王に輝いたレアル・マドリーのディアスには、劇的な展開となった前回大会を経て、アフリカ王者のタイトルを目指す母国をけん引することが期待されている。