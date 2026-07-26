ブラッドリー・バルコラ、パリ・サンジェルマンとの新契約締結を拒否

ブラッドリー・バルコラは、パリ・サンジェルマンとの契約を延長しないことを最終的に決断したと、ファブリツィオ・ロマーノが報じている。FWは新たな挑戦に前向きで、その舞台はプレミアリーグとなる可能性が高い。

バルコラはPSGと2028年半ばまで契約を結んでおり、その間にクラブとともに数々の大きな成功を収めてきた。左ウイングの同選手は、クラブの一員としてチャンピオンズリーグ2連覇などを成し遂げた。

ただ、特に昨季は23歳の左ウイングがルイス・エンリケ監督の下で不動の先発だったわけではなかった。PSGの重要な試合では、両サイドでデジレ・ドゥエとクヴィチャ・クワラツヘリアが優先されていた。

そのため、バルコラには以前から移籍の噂が色濃く付きまとっており、契約が2028年半ばまで残っているという事実も、パリ退団説を沈静化させる助けにはならなかった。

そして今回、バルコラが契約延長を行わない決断を下したことで、ジャーナリストのベン・ジェイコブスによれば、PSGが売却を試みるのは自然な流れだという。バルコラの価値は少なくとも9000万ユーロとされている。

ロマーノは報道の中で、リバプールがバルコラを前線における絶対的な“夢の補強”と見なしていると強調している。これはオランダ代表FWで同じポジションを務めるコーディ・ガクポにとって、悪い知らせとなる可能性がある。

リバプールは代替案として、サイード・エル・マラ（FCケルン）とマティアス・フェルナンデス＝パルド（リール）をリストアップしている。エル・マラにはボルシア・ドルトムントとローマも強い関心を示しているとみられている。