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リヴァプールのFWアレクサンデル・イサクは、プレミアリーグでブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンに2-0で勝利した後、チームメイトのブラッドリー・バルコラを称賛した。スウェーデン人FWは、アンフィールドで見せた容赦ないカウンター攻撃の中で、バルコラが記録した見事なアシストを高く評価した。

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バルコラとイサクが連係、リヴァプールがブライトンを下す

リヴァプールはアンフィールドでブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンに2-0で快勝し、公式戦4連勝を飾った。序盤にパスカル・グロスのオウンゴールで先制すると、ブラッドリー・バルコラのお膳立てからアレクサンデル・イサクが追加点を挙げた。

リヴァプールにとって今季プレミアリーグでのホーム初勝利となり、アンドニ・イラオラ監督率いるチームは順位を4位に上げた。

バルコラはサイドで創造性を発揮し、リヴァプールが前半を通じてブライトンの守備ラインを崩す上で決定的な役割を果たした。

イサク、バルコラの正確なプレーとカウンターでの働きを称賛

試合後、『スカイ・スポーツ』の取材に応じたイサクは、自身の得点機を作ったバルコラをすぐに称賛した。「前半はボールを奪ってカウンターに出る場面で、多くのチャンスがあった。もっと得点できたはずだ」とイサクは説明した。

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「ブラッドリーはそこで素晴らしいプレーをした。僕はいい位置にいて、決めるだけだった」

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イサクのゴールは、フランス代表選手が組み立てた流れるような攻撃の締めくくりとなった。

高強度の戦術が前線の力を引き出す

イラオラ監督の戦術はハイプレスと素早い攻守の切り替えを重視し、バルコラとイサクがブライトンの中盤の背後にあるスペースを生かすことを可能にした。「前半こそ、僕たちが目指しているものだ。強度を高め、ボールを奪い、カウンターに出る。だからとてもうれしい。特に前半についてはね」とイサクは続けた。

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「アンフィールドでプレミアリーグの勝利を待つ時間は、間違いなく長すぎたと思う。好調なチームを相手に達成できたのは素晴らしいことだ」

「しかも無失点で勝てた。だから本当にうれしい」とストライカーは語った。

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リヴァプール、アーセナルとの大一番へ目を向ける

リヴァプールは現在プレミアリーグで4位につけ、3位ブライトンとの勝ち点差はわずか1だ。

来週末、イラオラ監督率いるチームが前回王者アーセナルをホームに迎える一戦でも、バルコラとイサクはその息の合った連係を維持したいところだ。

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リヴァプールは首位との勝ち点6差を縮めることを目指して、この一戦に臨む。