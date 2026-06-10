ブラッター氏、FIFAを痛烈批判：「ワールドカップはアメリカで開催すべきではない」

国際サッカー連盟（FIFA）前会長ジョゼフ・ブラッター氏は、2026年ワールドカップ開幕直前に米国が入国を拒否し本国へ送還したソマリア人審判オマル・アルタン氏の問題を受け、後任のジャンニ・インファンティーノ氏を強く批判した。

フランス紙『レキップ』によると、ブラッター氏は今回の出来事を「信じがたく、狂気じみている」と批判。国際審判の入国を拒否する国で大会を開くことは、開催国の基本原則に反すると指摘した。

さらに「開催国には『安全』と全FIFA関係者のビザ保証という2つの必須条件がある。審判ほど公式な存在はない。入国を拒否する国で大会を開くべきではない」と語った。

事件は、米・メキシコ・カナダ共同開催大会の審判団の一員であるアルタン氏がフロリダ州マイアミ空港に到着した際に起きた。入国管理局は彼を「受け入れ不可」とし、そのままソマリア首都モガディシュへ送還した。

1998～2015年会長を務めたブラッター氏は、責任はまずFIFAにあると強調し、現体制が原則を放棄したと批判。「今さら中止はできないが、恥ずべきことだ。FIFAは開催国が守らなかった原則を捨ててしまった」と語った。

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一方、FIFAは「開催国の入国管理には関与していない」と短い声明を出し、責任を否定した。

ブラッター氏はさらにインファンティーノ氏を直接批判し、米国政府に強い姿勢を示すよう求めた。 「現会長はホワイトハウスの友人より強い姿勢を示すべきだ。政治に支配され始めたら良くない。他の連盟も抗議すべきだ」

厳しい発言の一方で、ブラッターは元気そうで冗談も口にした。「体力は完全には戻っていないが頭はしっかりしている。私は元気だ。幸せだ。サッカー場ほどのテレビがあり、ワールドカップを見るつもりだ。サッカーは私の人生だからね」。

ブラッター氏（90歳）は最後に「すべてに満足しているわけではないが、もう変える力はない」と語った。