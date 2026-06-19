ブラジル戦を前にしたハイチ監督の力強いメッセージ

ハイチ代表のセバスティアン・ミーニ監督は、ブラジル戦の難しさを認めつつ、2026年W杯グループ3第2戦で番狂わせを起こす勇気と野心があると強調した。

1974年以来の出場となった初戦では、前半にジョン・マクギンに先制されスコットランドに0-1で惜敗した。 敗れたものの、カリブの代表チームは健闘し、85分にはフランツディ・ピエロのヘディングがポストを擦った。

次は5度優勝のブラジルとの大一番だ。カリブの小さな国が勝てば、大会最大の番狂わせになる。

ロイター通信によると、ミニ監督は記者会見で「スコットランド戦より走り込まなければならない。失うものは何もない。勝ち取るべきものはすべてある」と語った。

さらに「ハイチがW杯に出てから52年。今、ブラジルと戦える。サポーターの期待に応え、全力で戦う」と語った。

「この舞台に立てたことは大きな名誉だ。ハイチの人々に誇りを感じてもらえるよう戦いたい」と語った。

初戦の敗北でもチームの野心は揺らがないとし、選手たちが世界トップレベルにふさわしいことを証明したと語った。

スコットランドには勝てなかったが、ワールドカップに出場する価値は示した。目標は変わらず、次のラウンドに進み、ハイチのサッカーの誇りとなるプレーをしたい」と語った。

さらに「3位になっても出場権を争う価値を示したい」と語った。

ミニ監督はこう結んだ。 「ブラジルに勝てばハイチ中が騒然となるだろう。ハイチ人として生きるには多くの試練があるが、サッカーは常に夢をくれる。ワールドカップでブラジルと戦えるのは、選手も監督も誰もが夢見る瞬間だ」。