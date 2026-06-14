2026年W杯開幕戦でモロッコがブラジルと1-1で引き分けた際、フランスのメディアはモロッコ代表アイユーブ・ブアディの活躍を悔やみ、失った才能への後悔をにじませた。

同国メディアは、U-21までフランス代表だった18歳の彼がモロッコ代表を選択したことで、「フランスは稀有な才能を失った」と伝えた。

ラジオ局RMCは「彼はフランス代表の脚光を奪った才能で、長く『アトラスの黒豹』を喜ばせるだろう」と伝えた。 同局は「彼はニュージャージー州メットライフ・スタジアムで観客を魅了し、6回のボール奪取とパス成功率約90％で攻撃に落ち着きをもたらした」と伝え、大きな損失への悔しさをにじませた。

大きな後悔

サイト「フット・メルカート」は「フランス代表は長期レギュラーの資質を持つ選手を失った」と後悔し、ブアディのボールタッチ89回が最多だったと指摘した。

『レキップ』は彼に10点満点中8点を付け、ベストプレーヤーに選出。「カゼミーロは、元フランスU-21主将でモロッコを選んだブアディの活気に屈した」と指摘した。

英紙『フットボール・ロンドン』も「大会前にフランス代表の招集を断り、モロッコ代表を選択。高い成熟度と技術を示した」と称えた。

スペイン『マルカ』は「レアル・マドリードが中盤に求める選手」と絶賛。フランス人アナリストのダニエル・リウロも「リーダーとして証明済み。今夏ビッグクラブへ移籍する資質がある」と強調した。

フランスのウェブサイト「ウェスト・フランス」は、SNSで広がった反響をこう伝えた。 「欧州メディアはブラジル戦でのブアディの驚異的なパフォーマンスに魅了されている」と伝えた。フランス国内では、長年「レ・ブル」を強化できた才能を失った悔しさが高まっている。しかし彼は自ら「アトラスの黒」のユニフォームを選び、その決断はフランスサッカー連盟を長く悩ませそうだ。