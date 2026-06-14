ブラジル戦の衝撃の後、ヤシン・ブノがネイマールの心を掴んだ。

モロッコ代表GKヤシン・ブノは、ブラジル戦で「アトラスの黒豹」の貴重な引き分けに貢献し、世界的な注目を浴び続けている。 1－1の引き分けという貴重な結果をもたらし、世界的な注目を集めた。

優勝候補のブラジルと90分間対等に戦えたのは、堅い守備とブノーの好守があったからこそだ。

試合前に負傷したネイマールもベンチからチームを見守り、試合終了直後にブノのもとへ駆け寄った。

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ネイマールは試合後、笑顔で会話したうえでユニフォーム交換をリクエスト。2023～2025年、サウジアラビアのアル・ヒラルで共にプレーした経験が、今も絆の証となっている。

この行為は、大舞台での活躍で世界的に尊敬されるGKへと成長したブノへの明確な賛辞と受け止められた。

ピッチ上でもボノは主役だった。ペナルティエリア内からの4つの危険なシュートと、フォワードとの1対1を何度も止め、チームの希望をつないだ。

このモロッコ人GKは、2022年W杯での活躍が例外でなかったことを再び示した。 その活躍は2022年W杯の延長線上にあり、モロッコファンに「アトラスの黒豹」が強豪と渡り合える自信を与えている。