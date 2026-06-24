ブラジル対スコットランド戦でヴィニシウスが先発。ネイマールの状況は？

ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、2026年ワールドカップ・グループステージ第3節スコットランド戦のメンバーを発表。多くのスター選手を起用する。

ブラジルは4ポイントで首位、スコットランドは1ポイントで3位。

イタリア人監督が選んだ布陣は、堅守と創造的な攻撃を両立させる。アリソンがゴールを守り、ガブリエル・マガリャエスとマルキーニョスがセンターバックを務める強力な4バックが背後を支える。

両翼にはダニロとドウグラス・サントスを配置し、守備の厚みとSBの攻撃参加の両立を図った。

中盤はカゼミーロが底で守備を固め、ブルーノ・ジマライシュがボールを回し、 さらにパケタが加わり、中盤の支配と連係を狙う。

最前線は、ヴィニシウス・ジュニオール、マテウス・コニア、ライアンの“恐怖のトライアングル”が脅威だ。

ネイマールは2026年W杯代表に初選出されたが、アンチェロッティ監督はベンチスタートを選択した。

国際サッカー連盟（FIFA）のウェブサイトによると、ブラジル代表のフルメンバーは以下の通りである。

GK：アリソン。

DF：ガブリエル・マガリャエス、マルキーニョス、ダニーロ、ダグラス・サントス。

中盤：カゼミーロ、ブルーノ・ジマライシュ、ルーカス・パケタ。

フォワード：ヴィニシウス・ジュニオール、マテウス・クーニャ、ライアン。