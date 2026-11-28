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コパ・リベルタドーレスでブラジル勢がさらに優位を固めた。土曜日の夜に行われた決勝で、パルメイラスがアルゼンチンのエストゥディアンテスを1-0で下し、2026年大会のタイトルを手にした。

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これでパルメイラスは通算4度目の戴冠となり、フラメンゴと並んでこの大陸王者タイトルの獲得数がブラジル最多のクラブとなった。

また、ブラジルサッカーはコパ・リベルタドーレスで歴史的な優位を示した。X上のアカウント「Mister Chip」によると、ブラジルのクラブは8大会連続で優勝を独占しており、2019年から2026年大会まで続くこの連覇は大会史上前例のないものだという。

アルゼンチンのクラブによる最長の連続優勝は4大会で、この記録は2度達成されている。

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アルゼンチン勢は1967年から1970年にかけて最初の4連覇を達成し、1972年から1975年にかけて再びその偉業を成し遂げた。一方、ウルグアイは1960年と1961年、1987年と1988年の2度にわたって2連覇を記録している。

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その他のクラブが大会を制したことのある国は、連続する大会で2つ以上のタイトルを獲得したことがない。パラグアイ、コロンビア、チリ、エクアドルがこれにあたる。

コパ・リベルタドーレスにおけるアルゼンチンの悲劇

その一方で、アルゼンチンのクラブは大陸の舞台で最も苦しい時期の一つを迎えている。2019年から2026年までの8大会連続で、アルゼンチンのクラブは一度も優勝を果たせておらず、同国の大会参加史上、表彰台の頂点から最も長く遠ざかっている。

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Mister Chipによれば、今回の記録は、リーベル・プレートとベレス・サルスフィエルドが優勝から遠ざかっていた1987年から1993年までの7大会という従来のワースト記録を上回ったという。

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連続して優勝から遠ざかっている期間が最も長い国はウルグアイで、1988年のナシオナルの優勝以来38大会に達している。これにチリが1991年のコロコロの戴冠以来35大会、パラグアイが2002年のオリンピアの優勝以来24大会で続く。

その次がエクアドルで、2008年のリガ・デ・キトの優勝以来18大会。コロンビアは2016年のアトレティコ・ナシオナルの最後の優勝以来10大会となっており、アルゼンチンは2018年のリーベル・プレートの戴冠以来8大会に達した。

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