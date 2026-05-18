ネイマールがブラジル代表に復帰した。カルロ・アンチェロッティ監督は月曜日の夜、サントスの34歳FWをワールドカップ代表メンバーに選出したと発表した。

代表招集は2023年10月以来。同8月、彼は9000万ユーロでパリ・サンジェルマンからアル・ヒラルへ移籍し、以降は代表から遠ざかっていた。

度重なるけがが理由だ。ここ数年、前十字靭帯損傷やハムストリング、半月板のけがに悩まされてきた。今季も軽度のけがで欠場が多く、公式戦15試合で6ゴール4アシストにとどまっている。

それでもアンチェロッティ監督は今回招集を決断した。代表128試合出場となるネイマールにとって、2014、2018、2022年に続き4度目のW杯となる。

代表メンバーにはアリソン、ガブリエル・マガリャエス、マルキーニョス、カゼミーロ、エンドリック、ヴィニシウス・ジュニオール、ラフィーニャも選ばれた。

チェルシーのFWジョアン・ペドロ（代表8試合）、 チェルシーのMFアンドレイ・サントス（6試合）、ポルトのDFチアゴ・シウバ（113試合）、トッテナムのFWリシャルリソン（54試合）、ベティスのFWアントニー（16試合）は落選した。

ブラジルの初戦は6月13～14日未明のモロッコ戦。グループステージ後半にはハイチ（6月19～20日未明）とスコットランド（6月24～25日未明）と対戦する。

ブラジル代表のワールドカップ最終メンバー：

GK：アリソン・ベッカー（リヴァプール）、エデルソン・モラエス（フェネルバフチェ）、ウェヴェルトン（グレミオ）。

DF：アレックス・サンドロ（フラメンゴ）、ブレメル（ユヴェントス）、ダニーロ（フラメンゴ）、ダグラス・サントス（ゼニト）、ガブリエル・マガリャエス（アーセナル）、イバニェス（アル・アハリ）、レオ・ペレイラ（フラメンゴ）、マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）、ウェズリー（ASローマ）。

MF：ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）、カゼミーロ（マンチェスター・U）、ダニーロ（ボタフォゴ）、ファビーニョ（イッティハド）、パケタ（フラメンゴ）。

FW：エンドリック（オリンピック・リヨン）、ガブリエル・マルティネッリ（アーセナル）、イゴール・チアゴ（ブレントフォード）、ルイス・エンリケ（ゼニト・サンクトペテルブルク）、マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）、ネイマール（サントス）、ラフィーニャ（FCバルセロナ）、ラヤン（AFCボーンマス）、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）。