ブラジル代表DF「ネイマールの回復を祈っている。モロッコ戦とは異なる姿を見せなければならない」

ブラジルサッカー連盟は、今週行う代表チーム記者会見の第一弾として左SBダグラス・サントスを選んだ。これはW杯次戦に向けた準備だ。

イタリア人監督カルロ・アンチェロッティ率いるチームは、開幕戦でモロッコと1-1で引き分けたため、土曜未明にフィラデルフィアで行われるハイチ戦で初勝利を狙い準備を進めている。

前回先発した左SBは、ハイチの力を認めつつ、「サンバ軍団」はパフォーマンスを大幅に向上させないと勝てないとの見解を示した。

背番号16の選手は「ハイチはスコットランド戦で高いフィジカルを示した。モロッコ戦より高いレベルでプレーする必要がある」と語った。

また、サントスはチームメイトのヴィニシウス・ジュニオールについても言及。モロッコ戦で唯一の得点を挙げたヴィニシウスを「左サイドで最も危険な存在だった」と称え、「私が守備で支えることで、彼は自由に攻撃できる」と語った。

このコンビについてサントスは「ヴィニは我々の命綱だ。彼が自由にプレーできるよう左サイドの連携を何度も確認した。モロッコ戦ではその成果が出た。私は守備でカバーし、彼が前線で決めることに集中してほしい」と語った。

チームは初勝利で雰囲気を落ち着かせたいところだが、代表団はネイマール・ダ・シルヴァの復帰を待っている。 FWは5月27日の代表合流後、ボールを使った練習には参加せず、ふくらはぎの負傷再発防止のため個別リハビリを続けている。

2016年のオリンピック金メダルを共に獲得したチームメイトとして、サントスは「キャプテンが一日も早くピッチに帰ってくることを願っている」と語った。 「私たちの願いは、彼が完全に回復すること。万全なネイマールはチームにとって大きな力です。彼は私や皆の模範で、クラブでも代表でも歴史を刻んできました。一日も早い復帰を祈っています」