ブラジル代表陣営を揺るがす大スキャンダル…サッカー連盟会長が泣き崩れる

2026年W杯開催中、ブラジルサッカー連盟（CBF）のサミール・シャウド会長が私的支出に連盟資金を流用した疑いで批判を受けている。

ブラジルのメディア「オリエ」と「グローボ」は、マンハッタンでの夕食会でロライマ州出身の実業家カミーラ・クリスティーナ・アンドラーデ氏と会長が一緒に写った写真を公開。さらに、ニューヨークの高級ホテルに会長が滞在し、その予約が会長と関連している疑いがあると報じた。

さらに調査によると、ブラジルサッカー連盟はサミル氏の国際出張（ドーハでのインターコンチネンタルカップなど）の宿泊費や交通費を肩代わりしていた疑いもある。

これらの費用は合計7万6000ブラジルレアル（約1万6000ドル）を超え、追加費用も含まれていない。

ブラジルサッカー連盟は横領を否定し、シャウドの私的経費は支払われていないと主張。それでも写真と金額は国内に騒動をもたらし、代表チームを取り巻く不透明感を強めた。

騒動を受けてシャウドは代表チームを離れフロリダへ移動し、幹部と協議。その後代表団に復帰した。

この騒動は米国滞在中の選手やスタッフ、その家族の間でも議論を呼び、外部干渉からチームを守るためアンチェロッティ監督が数週間にわたり準備してきた戦略にも支障をきたした。

代表団の一部は、会長をめぐる論争が6度目の優勝という目標から注意をそらしていると懸念した。

事態収拾へ連盟執行部は危機管理策を講じた。その過程でサミール氏は各連盟会長や支持者との会合中に涙を流し、「家族が最優先だ」と語った。

支持者は支出が連盟資金でないことを示す調査を行い、影響力のあるクラブとも協議して会長職の安定を図った。

この騒動は大会中に発生した。ブラジルはハイチに3-0で勝利し、初戦のモロッコ戦で1-1の引き分けから立ち直った。