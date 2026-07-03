ブラジル代表スタッフに朗報だ。バルセロナのFWラフィーニャが代表練習に部分合流した。予選突破ならW杯準々決勝への出場が期待される。

ルーカス・パケタの負傷など不安要素があったが、この復帰でカルロ・アンチェロッティ監督にも笑顔が戻った。

チームメイトとともにピッチに立ち、回復へ大きな一歩を踏み出した。 次戦のノルウェー戦（ラウンド16）は欠場が確定したが、医療スタッフは準々決勝での復帰を目標に設定した。

ニュージャージーでの練習前、チームメイトは伝統の栄誉の通路を作り、大きな拍手で彼を迎えた。

その後、彼はウォーミングアップとボールを使った基礎練習に参加したが、途中でグループを離れ、フィジカルトレーナーの指導の下、低強度のリハビリメニューをこなした。

スペイン紙「マルカ」によると、ブラジル代表の医療スタッフが策定したラフィーニャの計画は、2週間前にネイマールがたどった手順と完全に一致している。 その後、負荷を段階的に高め、再負傷のリスクがなくなってから出場許可が出る流れだ。

同紙は、ブラジル側が選手を危険にさらすことを完全に拒否していると報じており、ベスト16のノルウェー戦での早期復帰は却下された。現時点では、まずこのラウンドを突破し、準々決勝でラフィーニャを重要な切り札として確保することに最優先の重点が置かれている。