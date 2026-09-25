ブラジルのファンは木曜深夜から金曜未明にかけて、PSVのDFマウロ・ジュニオールの代表デビューを見届けた。ただ、その正体を正確に知らない人が大半だった。

マウロは現在27歳だが、14歳の時点ですでにオランダへ渡っていた。ヘラクレスへ期限付き移籍した1年を除き、キャリアのすべてをPSVで過ごしてきた。

左サイドバック兼ミッドフィールダーのマウロは、この代表ウィークで初めてブラジル代表に加わった。オーストラリアとの親善試合（1-1）では、76分にピッチへ入った。

マウロがピッチに入ると、ブラジルのファンはSNS上で騒然となった。「一体全体、マウロ・ジュニオールって誰なんだ？」という声は、驚きを隠せない多くのファンの反応のほんの一部にすぎない。

「バルサではラミン・ヤマルと一緒にハットトリックを決めているラフィーニャが、ブラジル代表では自分が誰なのかさえ知らないマウロ・ジュニオールとプレーしているのに、どうして彼にいいプレーを求めるんだ」と、別のユーザーは書き込んだ。

「あのマウロ・ジュニオールは、まるでビビっているみたいにピッチに入ってきた。横か後ろにしか出さない。一度も裏へ走らない」と、別の人物は見ている。

「人生で一度も見たことがなかったあのマウロJrは、ボールをコントロールできない哀れな選手に見えた。今日の選手たちで合格点だった者は誰もいなかった」と、Xではこんな投稿もあった。

「残る疑問はこれだ。マウロ・ジュニオールって誰なんだ？ アンチェロッティが適当に選手をでっち上げた」と、驚くファンの投稿にはさらにこうあった。

このPSV所属選手がピッチに入った時点で、オーストラリアがまだ1-0でリードしていた。最終的にはボーンマスFWラヤンが後半アディショナルタイム深くに同点弾を決めた。