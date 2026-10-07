マウロ・ジュニオールがESPNの取材に応じ、自身にとって忘れられない代表ウィークを振り返った。ブラジル人のPSV所属選手は、ブラジル代表に初招集されたのみならず、すでに3試合の代表戦出場を記録している。

マウロは9月25日、オーストラリア戦（1-1）で試合終了15分前にドウグラス・サントスとの交代で途中出場し、セレソンデビューを果たした。続く9月29日のオーストラリアとの親善試合では、2-4の勝利の中で先発デビューも飾った。

その後、ブラジルはコルカタへ移動し、インドに0-4で勝利した。マウロはベンチスタートとなったが、1時間後に途中出場。この30分間でゴールライン上でのクリアと、サミュエル・リノの0-4を演出するアシストを記録し、存在感を示した。

マウロは現在すでにオランダへ戻っており、金曜日のscヘーレンフェーン戦で再開するエールディヴィジに向けてPSVとともに準備を進めている。その一方で、自身にとって素晴らしい経験を振り返る時間もあり、名将カルロ・アンチェロッティの下でプレーすることについても語っている。

「彼は伝説的な監督です」と27歳のマウロは話す。「グループのマネジメントの仕方が本当に素晴らしい。とても親切な人ですし、初戦から僕を起用してくれたことで大きな信頼を与えてくれました。彼は僕を信頼してくれています」

「オーストラリア戦でデビューした時、彼は僕に高い位置を取るように言いました。僕が受けたボールはすべてクロスにしなければならなかった。なぜなら、僕が入った時点でチームは1-0で負けていたからです。2試合目では、前にヴィニシウス・ジュニオールがいるから賢くプレーしなければならないと言われました。彼を助ける必要があったんです」

「僕は守備をして、ヴィニシウスが自分のプレーをできる自由を与えられるよう全力を尽くしました」と、ブラジルの世代別代表でもヴィニシウスと何度も共闘してきたマウロは語る。「とても特別でした。彼とプレーしていた頃、僕はまだミッドフィールダーで、今はサイドバックです」と笑った。

「本当に素晴らしいことでした。彼とプレーしていた当時、彼はまだ今のようなスーパースターではなかったんです。とても素晴らしかったですし、グループになじむうえでも彼が僕を助けてくれました。ガブリエウ・マガリャンイスとも良い関係があります。本当に、本当に素晴らしかったです」



