ブラジル人FWラヤン、ボーンマスのヨーロッパリーグでの鮮やかなゴール後に象徴的なオマージュ。クリスティアーノ・ロナウドを彷彿とさせる

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ボーンマスの新星ラヤンが、木曜日のヨーロッパリーグで決定力を発揮し、憧れのクリスティアーノ・ロナウドに心のこもった敬意を示した。ブラジル出身の若手FWは、スパルタ・プラハに3－1で勝利した試合でゴールを決めた後、ポルトガル代表のレジェンドを象徴するゴールパフォーマンスをまねた。

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歴史的な夜、ラヤンが憧れのロナウドに敬意

サッカー界がロナウドの代表引退の知らせを受け止めるなか、ラヤンはピッチ上でそのレジェンドの功績をたたえた。ヨーロッパリーグでボーンマスがスパルタとのアウェー戦に臨むと、かつてヴァスコ・ダ・ガマで将来を嘱望されたラヤンが見事なプレーを披露し、さらに大きな意味を持つ振る舞いを見せた。遠距離から強烈なシュートを放って勝利を決定づけると、20歳のアタッカーはすぐさま象徴的な「Siu」のゴールパフォーマンスを披露した。

その後、ラヤンは写真とハートの絵文字を添えた簡潔ながら力強いメッセージをSNSに投稿し、パフォーマンスに込めた思いを明かした。「@Cristiano、あなたは永遠に僕の憧れです」。Xにそう記したラヤンは、4戦4勝でボーンマスをヨーロッパリーグの首位にとどめた結果を受け、ファンと喜びを分かち合った。

ボーンマス、プラハで逆転勝利

試合はマルコ・ローゼ監督率いるボーンマスにとって、決して順調には進まなかった。前半にはリードを許し、35分にエブリマ・シンガテーの得点でスパルタ・プラハが先制。ホームの観客は歓喜に沸いた。しかし、そのわずか2分後、トビアス・グッダルが2枚目のイエローカードを受けて退場となり、試合の流れは一変。チェコのチームは残りの時間を10人でリードを守りながら戦うことになった。

堅固な守備を前に、ローゼ監督はボーンマスの攻撃を活性化させるべく交代策に出た。エヴァニウソンとラヤンの投入が決定打となり、ブラジル人コンビは試合の流れを一変させた。57分にタイラー・アダムスが同点ゴールを決めると、終盤の猛攻への道が開け、ボーンマスは全勝を守った。

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違いを生んだブラジル人コンビ

エヴァニウソンは81分、ゴールへの鋭い嗅覚を発揮してボーンマスに初めてのリードをもたらした。ペナルティーエリア内から確実に決めた一撃は、後半を通じてイングランドのチームがかけ続けた圧力の成果だった。この得点で、ストライカーはボーンマスでの公式戦3試合連続ゴールを記録した。

そして90分、ラヤンが主役となって勝利を決定づけた。同胞のエヴァニウソンからパスを受けた若きアタッカーは、ペナルティーエリア外でスペースを見つけ、スパルタのGKに為すすべを与えないシュートを放った。この一撃は選手層の厚さを示すものでもあった。途中出場の選手たちが連係し、試合終盤に自陣ゴール前で危ない場面を迎えることなく勝利を確実にした。

ヨーロッパリーグでの快進撃続く

この結果、ボーンマスはクラブ史上初の欧州大会で開幕からの全勝を維持した。プラハでの勝利により、4試合で勝ち点12を獲得し、ヨーロッパリーグの首位を堅守している。ラヤンのような若手選手をチームに組み込んだことが成功の鍵となり、クラブは国内での番狂わせを起こす存在から、欧州の舞台で本格的に争うチームへと変わりつつある。夏の補強が欧州の舞台で大きな成果を上げていることを確信しながら、ボーンマスはこの勢いを国内での戦いにも持ち込みたいところだ。