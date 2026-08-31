アーセナルのブラジル人FWガブリエウ・ジェズスが、バルセロナへの移籍に近づいた。この移籍は、2022年夏にさかのぼる興味深い物語を再び呼び起こす可能性がある。当時、同選手はレアル・マドリードへの加入に近づいていたが、EU加盟国のパスポートを保有していなかったことを理由に、マドリードがこの移籍を見送ったのだ。

当時の交渉の詳細を明らかにした報道によると、レアル・マドリードはジェズスの獲得に関心を寄せており、同FWはカルロ・アンチェロッティの評価を得ていた。またクラブのテクニカルレポートも彼の能力について好意的なものだった。しかし、EU圏外の選手に割り当てられた枠をすべて使い切っていたため、クラブ首脳陣は移籍を成立させないことを決断した。

ヴィニシウス・ジュニオール、ロドリゴ、エデル・ミリトンがレアル・マドリードの登録リストにおける非ヨーロッパ人選手向けの3枠を占めており、彼らのスペイン国籍取得手続きはまだ進行中だった。このことが、ジェズスがチームに移籍した場合でも彼を登録し、起用することを妨げていた。

手続きの遅れにより、レアル・マドリードは交渉の扉を閉ざし、ジェズスは最終的にアーセナルへと移籍した。一方、ヴィニシウスは2022年9月にスペイン国籍を取得し、その後ロドリゴとミリトンも続いた。こうして、ブラジル人FWのマドリード移籍を妨げた問題は解消された。

それから4年、ジェズスは再びスペインリーグへの復帰に近づいた。だが今回はバルセロナからの誘いだ。同クラブはブラジル人FWの移籍についてアーセナルとの合意をほぼまとめており、この移籍は今後数時間のうちに正式に決着する可能性がある。

こうして、ジェズスをめぐる物語は、パスポートによってレアル・マドリードへの移籍が止まった一件から、宿敵バルセロナへの移籍の可能性へと様相を変えた。マドリードがアンチェロッティの承認と好意的なテクニカルレポートを手にしながらも、管理上の制約によって活かすことができなかった逃したチャンスの一件を、皮肉にも再び開くこととなった。