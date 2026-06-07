ブラジル中が息をのむ。DFは涙を流し、W杯の夢が絶たれることを恐れている。

ブラジルは土曜の夜、エジプトに2-1で勝利したが、序盤から暗雲が漂った。開始17分、負傷したDFが動揺しながらピッチを去り、アンチェロッティ監督は代役を検討している。

開始7分、ブルーノ・ギマランイスがエジプトのビルドアップミスを拾って先制。1－0。

直後、マルキーニョスの短いバックパスをモスタファ・ジコがカットし、アリソン・ベッカーと1対1になって同点弾を沈めた。

16分には右SBウェズリー・フランカが股間を押さえて倒れ込み、そのままダニーロと交代。

ベンチに退いたウェズリーはタオルで顔を覆い、涙を流した。スタッフらが慰める中、彼はワールドカップを目前に最悪の事態を案じているようだった。

アンチェロッティ監督は「ウェスリーを失うのは痛手だ。検査結果を待つしかないが、代わりの選手はいる」と語った。後任候補にはCRヴァスコ・ダ・ガマのパウロ・エンリケやボタフォゴFRのヴィティーニョの名が挙がっている。

ハーフタイムにはアンチェロッティが8人を交代し、エンドリックも投入された。53分、エンドリックはラフィーニャのパスを受けてゴール。リヨンからレンタル中のラフィーニャは鋭いクロスを送り、チームに再びリードをもたらした。試合は2－1で終了。