ブラジルメディアでハキム・ツィエクに称賛の声が上がっている。攻撃的MFはボタフォゴでの先発デビュー戦で存在感を示したが、チームはホームでバスコ・ダ・ガマに1-2で敗れた。

『Globo』は元アヤックスのプレーについて、「ツィエクはボタフォゴの中盤で推進力となっていた」と分析した。「やや高い位置でプレーし、FWカブラルの近くに顔を出す場面が多かった」

33歳の司令塔は、ブラジルメディア『Terra』からも称賛を受けている。「GKバチスタ、MFツィエク、そしてFKを見事に決めた右SBテレスだけが、持ち味を見せた」。ツィエクの採点は7だった。

ツィエクは右サイドで先発したが、しばしば内側に絞った。「たった1回のボールタッチだけで、バスコ・ダ・ガマの守備陣を驚かせた。ボールがツィエクの足元に入れば、必ず何か良いことが起こる」

なお、『Terra』はボタフォゴの補強方針と強化部門に非常に批判的だ。「得点できず、チャンスも作れないチームをピッチに送り出しているのなら、ツィエクのようなビッグネームを獲得しても意味がない」

ツィエクは現在、ボタフォゴのユニフォームで125分間プレーしている。最近ではミラソウ戦で途中出場し、デビューを飾った。月曜日にはチームとともにコリチーバのもとへ乗り込む。